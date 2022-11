Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, mercoledì 30 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Sta per avere luogo l’estrazione delle cinquine vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 30 novembre 2022. I giocatori potranno scommettere fino alle 20.20 di oggi, poi alle 20.30 con la consueta puntualità si terrà l’attesissimo sorteggio. Infine, dalle 20.35 si potrà tornare a puntare sull’estrazione di domani. Per ingannare l’attesa, l’ultima del mese di novembre, vediamo subito tutti i numeri frequenti del gioco per cercare di capire se continueranno ad apparire anche questa sera o se invece lasceranno il posto ad altri.

I numeri estratti più spesso nelle ultime 50 serate del MillionDay sono il 2 e il 52, entrambi che hanno collezionato 40 presenze, poi il 30 e il 53 in pareggio con 41 sorteggi, e in cima alla classifica il 9, che ha già stupito gli scommettitori con 45 presenze. Nella variante di gioco Extra MillionDay i grandi favoriti sono invece il 46, con 31 presenze, il 44 che ha alle spalle 32 sorteggi, il 19 con 33 serate, il 5 che è già finito sotto i riflettori per 34 volte e il 32, affezionato da 36 estrazioni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

I giocatori più esperti e anche spericolati vorranno scoprire anche le statistiche dei numeri ritardatari, per provare a indovinare il momento giusto per scommettere sulla loro presenza alle estrazioni. Nel Million Day, i numeri che sembrano ormai dispersi sono l’8 (25 assenze), il 24 (26 estrazioni senza essere pescato), il 7 (28 assenze), il 44 ormai disperso da 34 serate e il 20 che manca all’appello ormai da 36 turni.

Guardando la variante di gioco Extra MillionDay troviamo come grandi assenti il 24, che sfugge da 28 estrazioni, il 29 che ha segnato altrettante assenze, l’1 e il 31 che a braccetto non si fanno trovare da 41 serate e infine il 12, a cui gli scommettitori danno la caccia da 48 turni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 NOVEMBRE 2022

