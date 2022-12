Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, mercoledì 7 dicembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Mancano poche ore al Ponte dell’Immacolata ma anche all’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. Potete continuare a scommettere sulle vostre combinazioni preferite fino alle 20.20, poi alle 20.35 si potrà tornare a giocare in vista del sorteggio di domani sera. Per mantenere la mente allenata e focalizzata sulla giocata e sulle cifre, può essere utile andare a controllare le statistiche di gioco per scoprire quali numeri sono più particolare degli altri.

In particolare possiamo iniziare a esaminare quali sono i numeri frequenti, quindi quelli pescati più volte nelle ultime cinquanta estrazioni. Prendiamo in considerazione innanzitutto il Million Day, dove troviamo tra i grandi favoriti il 52 (39 presenze), il 2 (40 estrazioni), il 30 e il 53 a braccetto con 41 sorteggi alle spalle, e poi il 9, che continua a confermarsi in testa alla classifica con le sue 45 presenze. E l’Extra MillionDay? La variante di gioco schiera in campo il 46 (31 sorteggi), il 19 e il 44 parimerito con 33 presenze, il 5 con 35 estrazioni e il 32 che ha già collezionato 36 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Gli appassionati del gioco amano tenere sott’occhio anche i numeri ritardatari, per cercare di capire quando decideranno di ricomparire nel corso delle estrazioni serali e nel caso tornare a puntare su di loro. Vediamo subito la classifica dei grande assenti del Million Day: troviamo il 33 (26 assenze), il 18 che manca da 28 serate, il 24 (33 assenze), il 44 con 41 sorteggi mancati e il 20, che si dà alla macchia da 43 turni.

Sbirciando invece cosa succede nell’Extra MillionDay, scopriamo che a mancare più spesso sono i numeri 35 (28 assenze), 9 (32 sorteggi), 29 (36 assenze), 31 (48 serate lontano dai riflettori) e 12 (55 assenze).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

