Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, sabato 17 dicembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Manca appena una settimana alla Vigilia di Natale ma l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay non si lascerà scoraggiare ed è attesa con la consueta puntualità anche in questo periodo festivo, anche oggi sabato 17 dicembre 2022. Potrete scommettere sulle vostre cinquine prescelte fino alle 20.20, poi alle 20.30 avrà luogo l’attesissimo sorteggio e infine alle 20.35 gli scommettitori potranno tornare a giocare in vista del turno di domani sera. Possiamo ingannare l’attesa e distrarci un po’ dalla frenesia pre natalizia sbirciando cosa succede tra le statistiche di gioco.

Iniziamo a curiosare tra i numeri frequenti del Million Day, quelli che sono stati sorteggiati più spesso nelle ultime cinquanta estrazioni. I cinque grandi favoriti sono il 52 (39 estrazioni), il 30 (40 presenze), il 2 (41 sorteggi), il 53 con 42 estrazioni e il 9 che continua a essere in testa alla classifica con 9 presenze. Passando all’Extra MillionDay invece incontriamo i numeri 46 (33 presenze), 7 e 22 parimerito con 34 sorteggi e la coppia 5 e 32, in cui ciascuno ha già collezionato 37 estrazioni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

I numeri frequenti possono darci la sensazione di “andare sul sicuro”, ma i giocatori più attenti tengono d’occhio anche i numeri ritardatari, per cercare di capire quando decideranno di ritornare in pista nelle estrazioni serali. Andiamo allora a controllare questa tipologia di statistiche. Nel MillionDay, i grandi assenti sono il 52 (23 assenze), il 51 (31 estrazioni), l’1 e il 12 entrambi assenti da 34 serate e poi il 24, a cui gli scommettitori stanno dando la caccia da 43 turni.

Numeri diversi per la variante di gioco Extra MillionDay, ma uguale attenzione da parte degli scommettitori più incalliti. Qui i numeri ritardatari sono il 55 (25 assenze), il 3 e il 21 a braccetto con 31 assenze ciascuno, il 54 che manca da 32 serate e il 29 che non si fa acchiappare da 46 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 DICEMBRE 2022

