Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, sabato 26 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Stanno per chiudersi le scommesse sul Million Day e sulla variante Extra MillionDay di oggi, sabato 26 novembre 2022. Oltre le 20.20 non sarà infatti più possibile giocare, così da consentire il corretto svolgimento dell’estrazione, mentre dalle 20.35 si apriranno le porte per le giocate di domani. C’è quindi ancora qualche ora di tempo per riflettere sui numeri migliori su cui puntare, e a questo proposito è sempre interessante scoprire quali sono quelli sorteggiati più di frequente nelle ultime cinquanta estrazioni. Continueranno a farsi scegliere dalla Dea Bendata o interromperanno questo circolo virtuoso?

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi venerdì 25 novembre 2022

Le statistiche del Million Day indicano come grandi favoriti il 30 e il 48, tutti e due scelti per 40 estrazioni, il 52 che è già stato pescato 41 volte, il 53 con le sue 42 estrazioni e il 9, che è già comparso per 46 turni. Nella variante di gioco Extra MillionDay i numeri frequenti sono il 44 e il 46, ciascuno già comparso per 31 serate, il 5 e il 19 con 33 sorteggi e il 32, che ha preso parte ormai a 35 estrazioni.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi, giovedì 24 novembre 2022

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Ci sono anche le statistiche relative a quei numeri che invece sembrano ormai dispersi, perché presentano un ritardo sempre maggiore estrazione dopo estrazione. Anch’essi potrebbero decidere di interrompere questo circolo di assenze oppure continuare a giocare a nascondino per chissà quanti altri turni. Per il gioco del Million Day, gli scommettitori stanno dando la caccia ai numeri 7 (24 assenze), 53 (26 assenze), 44 (che manca all’appello da 30 turni), 20 (disperso da 32 serate) e 5, con 54 assenze alle spalle.

Le statistiche dell’Extra MillionDay mostrano tra i numeri ritardatari il 29 con 25 assenze, il 48 che gioca a nascondino già da 28 sorteggi, l’1 e il 31 parimerito con 37 assenze e il 12, che fugge da 44 estrazioni.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 23 novembre 2022: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 26 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA