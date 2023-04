Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi sabato 8 aprile 2023

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY

Torna Million Day e si porta con sé anche oggi Extra MillionDay, l’opzione di gioco che regala un’altra occasione di vincita ai giocatori. Dopo l’estrazione di pranzo, che ci ha regalato due cinquine fortunate, si rinnova anche nella serata di oggi, sabato 8 aprile 2023, l’appuntamento con la fortuna, che ha il suo bel da fare da quando questo gioco ha deciso di regalare più possibilità di vincita ai tanti appassionati. Tutto è cominciato con una estrazione, poi è arrivato Extra MillionDay, ora si raddoppia per entrambi, visto che si tiene un’estrazione alle ore 13, l’altra alle 20:30. Se quindi non avete avuto modo di provare ad attirare la dea bendata al mattino, potete farlo di sera, o magari più semplicemente volete tentare nuovamente la fortuna, sperando che sia stato solo questione di tempo…

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear é la vincitrice in pectore?/ Le pagelle

Di sicuro non cambia il come si gioca, perché le giocate possibili al Million Day (e poi vedremo anche per l’Extra MillionDay) sono sempre le stesse. A partire dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri (compresi tra 1 e 55) per 1 euro. La si trasforma in giocata plurima se si inseriscono nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri, al costo di un euro l’una.

Amici 22 Serale 2023, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: gesto choc di Cricca per…

GIOCATE E SISTEMI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

La terza e ultima giocata disponibile al Million Day è quella sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per incrementare le probabilità di vincita. Ma ci sono due tipologie di sistema. Quello integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, e quello ridotto, che invece ne sviluppa una parte. Cosa bisogna fare invece per partecipare all’estrazione dei numeri vincenti di Extra MillionDay? Giocare con l’opzione è ancor più semplice, visto che basta aggiungere la nuova opzione di gioco in qualsiasi tipo di giocata, quindi singola, plurima o sistemistica. A tal proposito, è bene fare una precisazione per quanto riguarda le vincite: i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day. Dunque, non vi resta che effettuare la vostra giocata e poi aspettare l’estrazione dei numeri vincenti per capire se avete vinto un milione di euro con il gioco principale o almeno 100mila euro in palio con l’opzione. Buona fortuna raddoppia!

Benedetta Porcaroli: "Presa a sputi dal mio ex per un bacio in discoteca"/ Dalla rissa alla condanna

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 APRILE 2023 DELLE ORE 13

9 – 22 – 25 – 37 – 45

NUMERI VINCENTI ESTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 APRILE 2023 DELLE ORE 13

6 – 15 – 26 – 28 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

I numeri vincenti del concorso Million Day ed Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA