Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, venerdì 4 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Cresce l’attesa per scoprire quali numeri compariranno nell’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 4 novembre. Nel caso abbiate bisogno di uno spunto per trovare proprio quei numeri che mancano alla vostra giocata, è interessante esaminare le statistiche di gioco. In particolare, se andiamo a curiosare tra i numeri che sono usciti più spesso nelle ultime 50 estrazioni, nel Million Day incontriamo il 24 e il 52 (41 estrazioni), il 30 (42 presenze), il 53 (43 sorteggi) e da ultimo il 9 con i suoi 44 sorteggi.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi giovedì 3 novembre 2022

Controllando invece la variante di gioco Extra MillionDay ci imbattiamo nei numeri 32 (29 presenze), 7 e 29 (ciascuno con 30 estrazioni), 5 e 19 entrambi scelti per 32 volte. Ricordiamo inoltre che avete tempo fino alle 20.20 per compilare la vostra schedina, perché dopo si procederà all’estrazione. A partire dalle 20.35 però sarà di nuovo possibile tornare a scommettere, questa volta per l’estrazione di domani.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 novembre 2022: le cinquine

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Esistono anche statistiche relative ai numeri ritardatari, cioè quelli che più degli altri non ne vogliono proprio sapere di essere estratti. Nel Million Day si tratta del 43 con le sue 22 assenze, del 28 che ha già saltato 25 turni, del 5 che manca all’appello da 32 serate, del 19 con 35 assenze e dell’11, che svetta sugli altri dall’alto delle due 60 assenze dal gioco.

Altrettanto interessanti sono i dati relativi all’Extra MillionDay, che vanta la sua personale top five di numeri ritardatari. In particolare i giocatori stanno dando la caccia al 26 e al 50 (ciascuno con 21 assenze), al 12 (22 sorteggi senza essere pescato), al 3 (che si nasconde da 55 turni) e al 43, che raggiunge la ragguardevole cifra di 73 assenze.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi martedì 1 novembre 2022: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA