Siete in attesa come noi dei numeri vincenti del Million Day? Allora siete nel posto giusto perchè su questa pagina pubblicheremo a breve le cinquine fortunate della seconda, classica estrazione odierna, quella delle ore 20:30. Manca quindi poco, dopo di che potremo finalmente scoprire se avremo fatto colpo o meno, se saremo riusciti ad individuare i cinque numeri fortunati, o eventualmente, i cinque extra Million Day, che ci garantirebbero comunque un bel bottino da 100mila euro.

Il pallottoliere girerà e ci restituirà come ogni giorno, per due volte al giorno, i cinque numeri, dall’uno al 55, e chissà che anche oggi non possa esserci qualche nuovo milionario che ha in mano i numeri fortunati e non lo sa. Attenzione, se avete intenzione di giocare dei numeri fatelo perchè la storia è piena di persone che avevano individuato una stringa di numeri, per poi non giocarla, e vedendoli poi uscire poco dopo in qualche gioco. Meglio provare la fortuna e al massimo buttare via un euro, piuttosto che mangiarsi le mani se i nostri cinque numeri individuati dovessero uscire. A questo punto sapete cosa fare, noi vi lasciamo all’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, e che la fortuna sia con voi.

I NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: