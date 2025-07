Questo sabato 12 luglio 2025, secondo weekend del mese, per molti vuol dire vacanza ma per altri vuol dire solo una cosa, Million Day. Alle ore 20:30, nel giro di poco tempo, assisteremo infatti alla seconda ed ultima estrazione odierna, una nuova possibilità di provare a vincere un milione di euro ma anche tutti gli altri messi a premi a disposizione dallo stato.

Noi controlliamo ogni giorno l’elenco dei vincitori, ma resta sempre fermo al 23 giugno 2025, l’ultimo fortunato giocatore che si è portato a casa il milione di euro. Sono quindi passate tre settimane dall’ultimo fortunato, che oggi sia la volta buona per registrare un nuovo milionario in Italia? Per tentare la fortuna bisognerà ovviamente giocare, e cominciamo scegliendo cinque numeri a caso, leggasi il numero 17, il 22, poi il 26, il 43 e infine il 48.

Un’altra cinquina giocabile per il Million Day di questa sera potrebbe essere quella formata da 11, 19, 37, 44 e infine 52. Per un’ultima serie di numeri, spazio infine a 4, 9, 23, 28 e 34. Che dite, saranno questi quelli vincenti, o che vi potranno comunque regalare qualche gioia? Noi ci speriamo: se doveste giocarli fatecelo sapere come è andata.

