Million Day/ Estrazione oggi 22 dicembre 2019: numeri vincenti e premi milionari

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DEL MILLION DAY

E’ tempo di una nuova estrazione del Million Day in questa fredda domenica 22 dicembre 2019 (CONTROLLA A FONDO PAGINA I NUMERI). Mancano pochi giorni al Natale e per molti italiani potrebbe giungere il momento di festeggiare in grande stile, magari proprio grazie ad una vincita super del valore di un milione di euro! Questo potrebbe accadere in occasione della nuova estrazione della lotteria quotidiana a premi fissi che andrà in scena alle 19.00 in punto. La giocata dovrà concludersi obbligatoriamente entro le 18.45 per poter sperare di rientrare nella rosa dei fortunati milionari nei minuti successivi. Grazie ai nuovi sistemi sarà possibili aumentare le possibilità di vincita componendo diversi tipi di giocata, singola o multipla. Nel primo caso, è prevista la compilazione di una schedina con 5 numeri il cui importo per ciascuna giocata è fisso e pari a 1 euro. Nel secondo caso, invece, permette di inserire all’interno della medesima schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di un solo euro. La giocata sistemica, infine, permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il Million Day permette inoltre di giocare per più giorni consecutivi selezionando direttamente la quantità di abbonamenti prima di procedere con l’acquisto finale. Per la giocata singola si potrà giocare fino a 20 concorsi in abbonamento, mentre per le giocate sistemiche e plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI

Come si gioca al Million Day? Se avete deciso di tentare oggi la sorte per la prima volta grazie alla nuova lotteria di Lottomatica a premi fissi, i metodi per sperare di diventare milionario sono semplici e veloci. Intanto sarà necessario scegliere 5 numeri preferiti da 1 a 55 da inserire nella propria giocata. Lo si può fare direttamente presso la ricevitoria di fiducia o, se il freddo e il traffico in questa domenica pre natalizia vi frenerà, potrete giocare anche online o ancora tramite l’app My Lotteries, attraverso la quale sarà possibile non solo eseguire la propria giocata ma anche verificare successivamente la combinazione estratta ed i relativi numeri vincenti. Online, invece, basterà registrarsi e giocare al MillionDay tramite il sito ufficiale di Lottomatica.it. Eseguendo una ricarica sarà possibile usufruire di un bonus fino a 10 euro. Sarà possibile giocare a partire da un solo euro. Buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 DICEMBRE 2019

23 – 26 – 32 – 33 – 35

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



