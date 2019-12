Million Day/ Estrazione oggi 8 dicembre 2019: numeri vincenti della Festa Immacolata

Il Million Day non si ferma neppure oggi, domenica, peraltro giorno della Festa dell’Immacolata. Diversamente dal gioco del Lotto e da altre lotterie, l’estrazione in questo caso avviene quotidianamente. Infatti è fissato alle 19 l’appuntamento per l’uscita dei numeri vincenti e quindi il controllo per scoprire se si è tra i vincitori. Una delle particolarità di questo gioco è data dal fatto che si può vincere fino ad un milione di euro con una singola giocata di un euro. Per vincere il montepremi bisogna scegliere una sequenza di cinque numeri, compresi tra 1 e 55, sperando ovviamente di indovinarli. Se il primo tentativo non va bene, si può tentare la fortuna con gli stessi numeri, anche per più giornate, fino ad un massimo di 20 volte consecutive. Non sapete quando e dove giocare al MillionDay? Si ha tempo fino alle 18.45 per completare la propria giocata, e lo si può fare online sul sito oppure in una ricevitoria autorizzata.

MILLION DAY, VERSO ESTRAZIONE DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA

Siete alle prime armi con il Million Day? Se non sapete come giocare, arriva in aiuto Lottomatica che ha ideato una promozione dedicata a coloro che si affacciano per la prima volta nel mondo delle lotterie online. Quindi dovete registrarvi, effettuare la prima ricarica e ricevere il bonus di 10 euro. Una volta ottenuto il Bonus di Benvenuto di MillionDay, potete subito scegliere i primi cinque numeri fortunati. Vi manca l’ispirazione? Potete partire dalla data di nascita di un figlio o da una ricorrenza speciale, ma ci sono tanti numeri su cui far leva per andare all’assalto del montepremi. Solo cinque però saranno quei fortunati, e quindi dovrete sperare che siano quelli vincenti. Potete verificare i numeri dell’estrazione di MillionDay con l’App My Lotteries, disponibile per Android e iOS. Chi non è pratico del web può recarsi in ricevitoria o consultare la pagina di Mediavideo dedicata appunto al concorso.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DELL’8 DICEMBRE 2019

