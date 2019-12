Million Day/ Estrazioni di oggi 9 dicembre 2019: i numeri vincenti

Ricomincia la nuova settimana e con essa riparte anche il Million Day, la lotteria quotidiana che, a differenza del Lotto e del SuperEnalotto promette di distribuire interessanti premi ogni giorno. L’appuntamento da segnare in calendario è come da tradizione alle ore 19.00 in punto, quando cioè verranno estratti i nuovi cinque numeri che andranno a comporre la combinazione vincente. A partire da quel momento, sarà possibile fare un controllo della propria schedina per verificare se si rientra o meno nella rosa dei fortunati vincitori che si sono accaparrati una delle vincite fisse previste dalla lotteria. Giocare al Million Day è davvero semplice ma come sempre è consigliato farlo responsabilmente. Occorrerà semplicemente giocare cinque numeri da 1 a 55 e sperare che rappresentino proprio la fortunata combinazione estratta alle ore 19. Avrete tempo fino a 15 minuti prima dell’ora “X” e se al primo tentativo non sarete tra i vincitori, potrete ritentare la fortuna fino a 20 volte consecutive sempre con la medesima combinazione di numeri per voi fortunati.

MILLION DAY, L’APP PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATI

In ricevitoria, online o tramite app: giocare al Million Day diventa ancora più semplice ed alla portata di tutti (i giocatori maggiorenni, ovviamente). Se, infatti, in queste giornate di pioggia e di freddo sarete più frenati dal recarvi presso la vostra ricevitoria di fiducia, potreste comunque pensare di giocare la vostra combinazione fortunata attraverso la nuova app My Lotteries attraverso la quale, oltre a preparare le varie giocate, sarà possibile anche verificare le vincite e seguire le estrazioni in diretta, senza perdere neppure una delle tante novità del gioco. L’app è disponibile per tutti i tipi di dispositivi, iOS e Android, scaricabile gratuitamente, e permetterà di utilizzarla comodamente in mobilità ovunque voi siate. Chi, invece, preferisce i metodi più classici, oltre alla tradizionale giocata nella più vicina ricevitoria autorizzata potrà poi successivamente controllare la combinazione vincente attraverso la pagina di Mediavideo dedicata all’apposita lotteria quotidiana.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 9 DICEMBRE 2019

