Million Day, estrazioni e cinquine di oggi/ I numeri vincenti di venerdì 31 maggio 2024

Nuovo giro, nuova corsa: riparte anche oggi la lotteria del Million Day che terrà attaccati allo schermo e allo smartphone migliaia di italiani, che sono in attesa di conoscere i numeri fortunati del gioco quotidiano. Il concorso non dorme mai e anche in questo venerdì – così come farà anche domani e dopodomani nonostante parliamo di giorni pre-festivi e festivi – ci fa compagnia con le sue estrazioni, che potrebbero regalare a più di qualcuno il sogno di vincere premi importanti, su tutti quello da un milione, il più ambito da ogni giocatore che deciderà di partecipare al concorso puntando appena un euro sui propri numeri del cuore. La possibilità di vincita è duplice per ogni giocatore, che potrà decidere se partecipare all’estrazione delle 13 oppure a quella delle 20.30.

Qualunque sia la decisione presa, non cambiano le regole né le possibilità di vincita, con le varie categorie che partono da due numeri indovinati. Il concorso è davvero benevolo e oltre alla semplicità delle sue regole, è molto amato perché permette anche di vincere due volte: i giocatori potranno infatti puntare sia sul Million Day che sull’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo che invece in palio mette fino a 100.000 euro aggiungendo invece solamente un altro. Solamente così, infatti, si avrà una doppia possibilità di vincita al concorso, che dunque permetterà ai giocatori di avere una doppia speranza in caso di partecipazione al gioco. Per giocare all’Extra Million Day, i numeri vengono scelti nello stesso range del gioco principale, da 1 a 55.

MILLION DAY, I NUMERI FORTUNATI DEL CONCORSO DI OGGI

ORE 13.00

MILLIONDAY: 3 – 18 – 28 – 45 – 50

EXTRA MILLIONDAY: 15 – 22 – 30 – 32 – 40

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











