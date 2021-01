ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: combinazione vincente di oggi 16 gennaio 2021

Finalmente ci siamo: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di sabato 16 gennaio 2021. Celebreremo oggi il nuovo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica, per la precisione il 140esimo? In attesa delle verifiche delle vincite, ricordiamo che non è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti per portare a casa un premio.

Sono tre i premi secondari messi in palio dal gioco targato Lottomatica: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Appuntamento a domani, domenica 17 gennaio 2021, per la prossima estrazione del Million Day e buona fortuna! (Aggiornamento di MB

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 GENNAIO 2021

12 – 14 – 21 – 23 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SARÀ UN WEEKEND FORTUNATO PER I GIOCATORI DEL MILLION DAY?

Il weekend è finalmente arrivato, ma non si ferma la caccia al Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 16 gennaio 2021. Come ben sappiamo, l’ultima maxi-vincita risale ormai ad un mese fa – premiato uno scommettitore di Milano con una giocata plurima da 3 euro – e c’è grande curiosità di conoscere il primo milionario del nuovo anno…

Siamo alla ricerca del 140esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica e in questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime scommesse per il Million Day: fino alle ore 18.45 è consentito compilare le ultime giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Quindici minuti più tardi è in programma l’estrazione della cinquina milionaria del Million Day: è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE MODALITÀ DI GIOCATA

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day ed è arrivato il momento di andare a scoprire quali sono le tipologie di scommessa messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola, che possiamo ripetere in abbonamento fino a 20 concorsi: questa prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri dall’1 al 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro.

Passiamo adesso alla plurima e alla sistemistica de Million Day, che possiamo ripetere in abbonamento fino a 5 concorsi. Partiamo dalla plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Poi, infine, la sistemistica, che permette di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole).



© RIPRODUZIONE RISERVATA