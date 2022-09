Million Day/ Estrazioni numeri vincenti di oggi, domenica 25 settembre 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Nella giornata di oggi, domenica 25 settembre 2022, è tempo di assistere a un’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, augurandoci che il milione di euro possa essere agguantato e regalare un sorriso a 32 denti totalmente inaspettato (ma ricco!). Ricordiamo che l’ultima vincita è datata 12 settembre, acciuffata con una scommessa eseguita online da tre euro. Si è trattato della vincita milionaria numero 26 di quest’anno e prima ancora, il 9 agosto, a Taranto era stato festeggiato un altro successo milionario.

Coi cinque numeri selezionati per il Million Day, si può partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima tornata di numeri estratti. Dopodiché, vi sono tre tipologie di giocate accostabili all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Il costo con la singola è pari a un euro, quello della plurima è connesso alle giocate singole effettuate, mentre la tariffa con la sistemistica è di un euro per ogni combinazione. Alle 20.20 chiuderanno le scommesse per le giocate del giorno, mentre dalle 20.35 si apriranno quelle per la giornata successiva.

CLASSIFICA NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe contribuire all’individuazione dei numeri vincenti dell’estrazione in programma nella serata odierna. Perché, dunque, non rivolgerle uno sguardo approfondito? Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 47. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53 e il 52 (42), il 24 (41) e il 30 (40).

Per quanto concerne i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 29 e il 5 (27 estrazioni), tallonati dal bis composto dal 32 e dal 19 (25) e dal 7 (24). Adesso non ci resta che attendere che scocchino le 20.30, quando sarà necessario comprendere se tali gerarchie saranno destinate a vivere clamorosi ribaltoni o se, invece, rimarranno invariate.

CLASSIFICA NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day si potrebbe rivelare in qualche modo atte a intercettare indicazioni utili all’individuazione dei numeri vincenti. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 46, latitante da 49 estrazioni. In seconda posizione c’è il 40, che ha sin qui accumulato 40 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 35 (35), seguito dal 31 e dal 12 (33).

Rivolgendo una rapida occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, invece, emerge la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 10 (50 turni di ritardo), che continua a mantenere un divario piuttosto esteso rispetto ai suoi inseguitori. In tal senso, la top five viene completata dall’8 (37 assenze), dal 2 (35), dal 43 (33) e dal 53 (28).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

