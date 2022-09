Million Day/ Estrazioni numeri vincenti di oggi, mercoledì 14 settembre 2022

MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY: NUOVI VINCITORI MILIONARI?

Oggi, mercoledì 14 settembre 2022, si tengono le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, auspicando che finalmente possa arrivare alla fine la rincorsa al tanto sospirato milione di euro, dato che l’ultima vincita a sei zeri risale al 9 agosto scorso ed è localizzata in Puglia, a Taranto, dove uno scommettitore ha esultato con una giocata singola da 1 euro.

Con i cinque numeri selezionati per il Million Day, non va dimenticato che si può prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Inoltre, vi sono in tutto tre tipi di giocate che possono essere associati all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. Variano i prezzi: con la singola il costo è di un euro, con la plurima è connesso alle giocate singole effettuate, con la sistemistica la tariffa è di un euro per ogni combinazione. Si potrà scommettere per le estrazioni del giorno sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in poi sarà possibile effettuare la propria puntata per quelle di domani.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 SETTEMBRE 2022

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Al Million Day possono essere agguantati importi decisamente interessanti e, se vi state domandando con esattezza a quanto corrispondano in euro, siete nel posto giusto per scoprirlo. Come riporta il sito del concorso, con cinque punti totalizzati si può agguantare un milione di euro, cifra letteralmente da capogiro, mentre si conquistano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Con tre numeri pronosticati, il premio è di 50 euro, mentre sono soltanto 2 gli euro che si aggiudica chi ne azzecca due.

Passando invece all’Extra MillionDay, facciamo subito presente che si ha la ghiotta chance di ottenere i seguenti importi: con cinque punti in totale, si riesce a conquistare la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3). Dopodiché, con due soli numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day e quali sono le regole che devono essere osservate per prendere parte a questo concorso? Semplicemente, chi effettua la scommessa dovrà scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 e, in seconda battuta, attendere le estrazioni delle 20.30 per capire se sarà il momento di concedersi un brindisi con la buona sorte oppure dovrà essere rimandata a data da destinarsi ogni sorta di festeggiamento.

In tutto sono tre le tipologie di giocata disponibili: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, con cui vengono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che include una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema più adatto a quelle che sono le proprie esigenze (integrale o ridotto). Per maggiori dettagli, collegarsi al portale del Million Day e dell’Extra MillionDay: in questa maniera, potrete scoprire ogni dettaglio collegato a tali estrazioni.

