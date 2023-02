Million Day/ I numeri vincenti dell’estrazione 25 febbraio 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: CI SARANNO MILIONARI?

Una nuova estrazione del Million Day ed Extra Million Day avverrà nella serata di oggi, sabato 25 febbraio 2023: l’appuntamento, come di consueto, è fissato alle ore 20.30. I giocatori che ambiscono a vincere il premio di 1 milione di euro – ma anche quelli minori – con una semplice puntata di 1 euro sono tantissimi, chissà se saranno tanti oppure se si conteranno sulle dita di una mano. La risposta arriverà soltanto tra qualche ore, non resta che incrociare le dita.

L’ultima vittoria del Million Day risale proprio all’inizio di questa settimana. Lo scorso 21 febbraio 2023, infatti, un fortunato scommettitore della provincia di Milano, ha vinto 1 milione. Il trionfo precedente risaliva invece al giorno di San Valentino a Villapiana, in provincia di Cosenza. Dall’inizio di quest’anno, il concorso ha reso milionarie otto persone, che si sono aggiunte al totale di 243 dal suo lancio. Chi volesse provare a diventarlo, può giocare i propri numeri fino a 10 minuti prima dell’estrazione.

SCOPRI COME GIOCARE AL MILLION DAY

Il procedimento per giocare la propria cinquina, con la speranza che sia quella vincente, è molto semplice, anche per coloro che non hanno mai tentato la sorte con il Million Day e la sua versione Extra e si stanno adesso chiedendo come farlo. È importante precisare che ci sono diverse modalità. In generale, nella modalità più tradizionale, è sufficiente scegliere 5 numeri e sperare che siano proprio quelli estratti alle 20.30. Gli indecisi però possono inoltre optare per la giocata plurima, indicando più di una cinquina. Infine, vi è anche la giocata sistemistica, che prevede di indicare dai 6 ai 9 numeri, indicando poi il sistema con cui processare la vittoria. Il costo per ogni 5 numeri giocati è di 1 euro.

Ogni giocata permette di accedere gratuitamente anche alla versione Extra del concorso. I mezzi per scommettere sono diversi. In modo fisico, recandosi in un qualsiasi ricevitoria Sisal sul territorio italiano ed indicando all’addetto i numeri vincenti oppure online, comodamente da casa, attraverso il portale dedicato al Million Day, oppure tramite l’applicazione dedicata MyLotteries.

MILLION DAY: LE STATISTICHE SUI NUMERI

I giocatori del concorso Million Day e dell’Extra Million Day si soffermano quotidianamente sulle statistiche per comprendere quali siano i numeri fortunati, ovvero quelli che hanno più probabilità di fare parte della cinquina vincente. Nel Million Day il 9 è il numero più frequente con 45 presenze. Segue il 30 con 43 estrazioni. A chiudere la classifica a parimerito ci sono il 53, il 26 e l’8, tutti con 41 estrazioni. Il meno fortunato, invece, è il 28 che manca da 56 estrazioni, seguito dal 37 (48 estrazioni), dal 44 (29 estrazioni), dal 4 (27 estrazioni) e dal 31 (26 estrazioni).

Le statistiche dell’Extra Million Day sono, ovviamente, diverse perché la seconda estrazione del concorso viene fatta escludendo la prima cinquina. Tra i fortunati ai primi posti si trovano il 46 (43 presenze) e a parimerito il 22 e il 5 (42 presenze). A completare la top five ci sono il 32 e il 19 (entrambi con 41 presenze). Per quel che riguarda invece i numeri ritardari spicca il 50 (con 49 assenze), seguito dal 23 (35 assenze) e dal 21 (31 assenze). Infine, vi sono il 55 (30 assenze) e il 32 (che è mancato 28 volte).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 FEBBRAIO 2023

9 – 43 – 44 – 45 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 FEBBRAIO 2023

3 – 18 – 35 – 38 – 8

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











