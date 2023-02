Million Day/ I numeri vincenti dell’estrazione di oggi 26 febbraio 2023

OGGI NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Torna anche oggi, domenica 26 febbraio 2023, l’appuntamento con il Million Day. Una nuova estrazione è in palio, quindi c’è una nuova occasione per vincere un milione di euro con i numeri vincenti. Ma non è l’unica cinquina che scopriremo, perché c’è pure Extra MillionDay a regalarci una combinazione fortunata e a dare la possibilità di vincere 100mila euro. In questi primi due mesi grazie al Million Day ci sono state 8 vincite da un milione di euro. L’ultima maxi vincita risale al 20 febbraio ed è stata realizzata con una giocata online da un euro.

Ma da quando è stato lanciato questo gioco le vincite milionarie sono state ben 243. Ma quanto si vince? Ci sono diverse categorie di vincita. Ad esempio, col 4 si ottengono mille euro, col 3 si vincono 50 euro, mentre col 2 si vincono due euro. Dal Million Day passiamo all’Extra MillionDay: si vincono 100mila euro col 5, mille euro col 4, cento euro col 3 e quattro euro col 2. Ora però è arrivato il momento di approfondire come si gioca…

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Per partecipare all’estrazione del Million Day bisogna partire da una scelta, quella della giocata. C’è quella singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri tra 1 e 55 compresi, con importo della giocata che è di un euro. C’è poi la giocata plurima, che prevede di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri e sempre al costo di un euro. Infine, c’è la giocata sistemistica, con cui si possono scegliere da 6 a 9 numeri (sempre compresi tra 1 e 55) per incrementare le probabilità di vincita. In tal caso, bisogna scegliere tra il sistema integrale e quello ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati. L’altro sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Quindi, ha costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri. In ogni tipo di giocata (singola, plurima o sistemistica) è possibile anche aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 FEBBRAIO 2023

