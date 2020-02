MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 16 febbraio 2020: la combinazione

Aver vinto al Million Day, tra l’altro come 100esimo nella storia di questo gioco, non impedisce ai nostri cari lettori di tornare ad inseguire il bottino pieno già da domani: per loro – e per tutti quelli che invece avranno mastica amaro nel leggere qui sotto i numeri vincenti del Million Day odierno – è possibile già rivolgere il pensiero alla giornata di domani quando dopo le ore 19 tornerà immancabile l’appuntamento con la nuova estrazione. Per dare qualche consiglio sui numeri da giocarsi, laddove non abbiate particolare fantasia, occorre soffermarci sulla lista di quei numeri decisamente “introvabili” nelle ultime settimane: sono infatti 48 giorni che manca dalla ruota il numero 27, 26 invece le puntate mancanti per 42 e 40. Giocarli è un azzardo? Decidete voi chiaramente, ma sappiate che ad esempio l’11 e il 3 mancano da 24 estrazioni mentre il 43 da bene 23 puntate: la Dea Bendata li ha un po’ oscurati negli ultimi tempi e quindi può essere la vostra occasione; chiude la lista dei top “ritardatari” anche il 48 (22 estrazioni) e 37, mancante da 19 estrazioni.

CONCORSO DI OGGI, NUOVI VINCITORI?

Che ne dite di chiudere col “botto” questa settimana? Una bella vincita all’estrazione del Million Day di domenica non solo “male non fa” ma rappresenta un perfetto invito a nozze per affrontare i prossimi mesi non con la “vita risolta” ma sicuramente con qualche guaio risolto grazie a quel milione di euro in palio. Non appena i numeri vincenti del Million Day usciranno poco dopo le ore 19 li ritroverete qui sotto a fondo pagina, ma intanto l’invito alla Dea Bendata resta intatto: giocare con moderazione per poter inseguire il sogno di un conto in banca “aumentato”. La modalità è sempre quella, estremamente semplice: 5 numeri da scegliere tra l’1 e il 55 con giocate minime a partire da 1 euro. Si possono comporre poi diversi tipi di puntate, da quella singola, alla plurima fino alla sistemistica dove si può generare un sistema integrale scegliendo da 6 a 9 numeri: finora i vincitori del Million Day sono stati 99 con l’ultimo trionfo a Fano lo scorso 13 febbraio. Ora, non vorreste essere voi il centesimo giocatore della storia Lottomatica a conquistare la vincita massima del Million?

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE DI OGGI

Ieri i 5 numeri estratti hanno girato “a vuoto” e non sono riusciti a far raggiungere il “centenario” fortunello del Million Day: oggi la rincorsa torna a farsi sentire e nella vostra domenica sera, appena prima della bella cenetta in famiglia prima della nuova settimana in partenza, l’occasione per “stanare” i 5 numeri vincenti è già realtà. Per farlo magari potrà servire qualche breve consiglio, specie per chi decide in extremis di tentare la fortuna con le ultime giocate del Million Day: ragionare per “assurdo” e provare a cogliere in fallo la Fortuna è forse il modo giusto anche perché il meno tentato di norma. Dunque eccovi la lista dei numeri più estratti in questi pochi anni di gioco Lottomatica, un modo “insolito” per pensare a qualche cifra da potersi giocare: il 19 uscito 86 volte, il 53 e il 43 già estratti invece 84 volte. La lista dei “frequenti” vede poi anche il 35 e l’1 estratti 78 vuole e il 44 e il 18 già visti per 77 estrazioni: chiudono il 6 e il 40 con frequenza di 76 estrazioni già “segnalate”. Ora è tutto pronto, voi avete fatto la vostra giocata?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 FEBBRAIO 2020

5 – 13 – 28 – 46 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



