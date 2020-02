MILLION DAY/ I numeri vincenti di oggi 6 febbraio 2020: la combinazione

ESTRAZIONE MILLION DAY: GLI “AMBI” VINCENTI

Vincere il montepremi “quotidiano” non è un’impresa da poco e sono in pochi ad esserci riusciti da quando Lottomatica ha fatto nascere il Million Day (CONTROLLA I NUMERI A FONDO PAGINA) nel febbraio 2018. Se però una volta di più leggendo i numeri vincenti siete rimasti delusi dalla mancata vincita, non preoccupatevi che l’occasione l’avete di nuovo tra 24 ore: secondo le statistiche evidenziate dalla stessa Lottomatica, un modo “utile” per provare a scovare le cifre vincenti è certamente quello degli ambi frequenti. È stato infatti calcolato che ben 14 volte sono stati estratti insieme 4 e 35, mentre per 12 volte una sfilza di ambi è stata riscontrata nelle tante giocate precedenti: 5-21, 12-19, 18-34, 16-22, 6-18. Con frequenza di 11 volte usciti, gli altri ambi “consueti” sono 31 e 43, 40 e 44, 25 e 43 e infine il 27 con il 37. Ora qualche indicazioni in più l’avete dunque non disperate se qui sotto i numeri vincenti non vi diranno molto: il Million Day è pronto a sbarcare (e si spera anche sbancare) tra un giorno esatto.

ARRIVA IL NUOVO CONCORSO

Se avete resistito per l’intera durata delle prime due serate di Sanremo, allora sarà un gioco da ragazzi per voi attendere fino alle 19 o poco più per l’estrazione odierna del Million Day: i numeri vincenti non appena saranno estratti dalla ruota centrale di Lottomatica saranno inseriti qui sotto a fondo pagina ma nel frattempo occorre armarsi di buona pazienza e soprattutto di smartphone a portata per poter controllare l’esatta sequenza dei 5 numeri estratti tra l’1 e il 55, che da tradizione. La fortuna in questo inizio 2020 è stata certamente più clemente con i giocatori del Million Day con diversi vincitori che sono riusciti a racimolare quel bel “milioncino di euro” grazie alle giocate lanciate su App My Lotteries o nella consueta ricevitoria Lotttomatica. Ma come si vince al Million Day? Beh semplice, basta fissare un euro su 5 numeri tra l’1 e il 55: si possono però comporre diversi tipi di giocate, come ormai sanno a menadito i grandi appassionati Million. Giocata singola: consiste nel giocare 5 numeri in una schedina al costo fisso di €1; Giocata plurima: prevede l’inserimento all’interno di una schedina di più giocate singole, ognuna costituita da 5 numeri; e infine, Giocata sistemistica: permette di generare un sistema integrale scegliendo da 6 a 9 numeri. Ad esempio, selezionando 9 numeri, vengono generate 126 diverse giocate singole.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 6 FEBBRAIO 2020

È evidente come la vincita del Million Day dipenda essenzialmente dalla modalità di gioco scelta e dalla corrispondenza di 2, 3, 4 o tutti e 5 i numeri azzeccati: l’estrazione di ieri si è chiusa senza vincitori, ma solo due giorni fa a Roma si festeggiava il milione di euro conquistato da qualche fortunatissimo giocatore. Intanto va ricordato che indovinando 2 numeri il premio è di 2€, indovinandone 3 la vincita è di 50€, con 4 cifre si ottengono 1.000€ e, infine, con 5 numeri invece è inutile che ve lo ripetiamo, siete qui per questo dopotutto. E allora è quasi tutto pronto, mentre si attende la terza serata dal Teatro Ariston di Sanremo e mentre in cucina forse già bolle in pentola la cena per i più “anticipatori”, ecco che i numeri vincenti del Million Day sono pronti a fare la loro comparsa e chissà, magari anche creare quel sano scompiglio dovuto ad un conto in banca che improvvisamente potrebbe “gonfiarsi” a dismisura.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 FEBBRAIO 2020

—

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA