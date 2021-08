NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell’estrazione di oggi 15 agosto 2021

I NUOVI NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY!

Sono arrivati da pochi minuti i nuovi numeri vincenti del concorso odierno del Million Day! Il Ferragosto 2021 potrebbe concludersi con qualche sorpresa grandiosa per uno o più appassionati della lotteria a premi fissi di Lottomatica. Adesso, dopo la fine del concorso quotidiano, andrà in scena uno dei momenti più delicati e importanti della giornata: quello relativo alla verifica delle cifre estratte ed alle eventuali vincite. Appena in fondo a questa pagina sarà possibile consultare prontamente la combinazione estratta e verificare se i numeri comparsi sono gli stessi presenti sulla vostra schedina di gioco. In caso affermativo preparatevi a ricevere un premio milionario!

MILLION DAY I NUMERI VINCENTI/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 14 agosto 2021

In caso contrario esistono altre modalità attraverso le quali poter procedere ad una contro verifica per accertarvi di non essere tra i nuovi milionari del gioco. L’app My Lotteries, oltre a permettervi di giocare garantisce anche il controllo delle eventuali vincite in maniera semplice e veloce. In alternativa potrete sempre collegarvi al sito ufficiale del gioco nell’apposita sezione “Verifica vincite” senza perdere di vista le cifre messe in gioco. Ed ancora, attraverso la pagina 782 di Mediavideo Mediaset o il sito dell’Agenzia Agenzia delle dogane e dei Monopoli sarà possibile scoprire le cinque cifre fortunate di questa domenica di festa! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Vediamo com'è andata l'estrazione di oggi venerdì 13 agosto 2021

MILLION DAY, LE STATISTICHE: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Il Million Day è caratterizzato anche dall’affascinante mondo delle statistiche, utili agli utenti appassionati per districarsi tra il fascino dei numeri. Chi infatti non ha le idee molto chiare sulle cifre da mettere in gioco, potrà fare riferimento proprio alle statistiche aggiornate concorso dopo concorso e relative ai numeri ritardatari ed ai numeri frequenti. Sul primo piano troviamo in cima il 13 che non si schioda da 59 estrazioni rappresentando il principale numero latitante. Lo segue il 25 che manca da 56 estrazioni, mentre il 29 si fa desiderare da 28 concorsi chiudendo il podio. Appena fuori troviamo a quota 25 estrazioni mancanti il 19, mentre il 54 ed il 28 sono fuggiti dai radar già da 23 concorsi. La top ten si completa con i numeri 27, assente da 22 estrazioni, il 12 (21), il 53 ed il 36, entrambi mancanti da 20 concorsi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Torna l'estrazione oggi 12 agosto 2021: la cinquina

Cosa accade invece sul piano dei numeri frequenti? La cima della top ten vede la presenza del numero 1, fisso a 49 concorsi. Non si schioda il 46 che resiste da 45 estrazioni mentre i numeri 51 e 16 occupano il terzo posto del podio da 44 estrazioni. Appena fuori troviamo il 50, presente da 43 concorsi, mentre il 40 ha raggiunto quota 42 estrazioni. Il 23 ed il 20 si dividono un posto in classifica con le loro 41 estrazioni mentre sono 40 quelle collezionate dal 27 e dal 21. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY REGALERÀ UN FERRAGOSTO MILIONARIO?

Ultima estrazione della settimana per il Million Day, che torna anche nel giorno festivo, oggi 15 agosto 2021. Tanti italiani saranno impegnati tra mare e relax ma la voglia di dare una svolta alla propria vita terrà occupati i numerosi appassionati della lotteria a premi fissi di Lottomatica, che non perderanno l’occasione di scoprire i nuovi numeri vincenti di oggi. Anche a Ferragosto, infatti, l’appuntamento con la fortuna sarà alle 19.00 in punto.

Ormai è passato quasi un mese dall’ultima vincita milionaria messa a segno grazie al Million Day. Ricordiamo che coloro che ad oggi hanno avuto accesso all’Olimpo dei milionari sono in tutto 178. L’ultimo vincitore è riuscito ad indovinare l’intera combinazione vincente venerdì 23 luglio nella calda Palermo, in Sicilia, portandosi a casa il ricco premio grazie ad una giocata singola da un solo euro. Ricordiamo che al Million Day si vince anche indovinando 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. In particolare con il 4 sarà possibile portarsi a casa un bel gruzzoletto del valore di mille euro!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DI OGGI 15 AGOSTO 2021

6 – 9 – 30 – 43 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, COME SI GIOCA?

Anche a Ferragosto la ruota della fortuna non si ferma ed il Million Day regalerà questa sera una nuova opportunità di vincita milionaria a coloro che continueranno a credere nei propri numeri vincenti. Ma come sarà possibile sfidare la Dea Bendata e tentare di incassare la maxi vincita da un milione di euro? Per giocare al Million Day basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, oppure online. In questo ultimo caso potrà tornarvi utile anche l’app My Lotteries che consente di giocare in mobilità e di consultare in qualunque momento la combinazione vincente.

La giocata singola rappresenta la classica giocata del Million Day di un solo euro ma è possibile optare anche per la giocata plurima che consente di inserire al proprio interno più giocate singole o la giocata sistemica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionale a sua volta la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Nel primo caso saranno sviluppate le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre nel secondo una parte delle possibili giocate singole. A voi la scelta!



© RIPRODUZIONE RISERVATA