Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi 19 agosto 2021: cinquina fortunata?

Si è rivelata insidiosa la caccia al Million Day che torna oggi, giovedì 19 agosto 2021, con una nuova estrazione. Una nuova occasione per provare tramite i numeri vincenti a conquistare il milione di euro che viene messo in palio. Non è facile, lo dimostra il fatto che l’ultimo “5” risale al 23 luglio, quando a festeggiare fu la città di Palermo, ma d’altra parte questo è un gioco generoso. Non solo perché finora ci sono stati 178 milionari, ma anche perché questo gioco prevede anche altre categorie di vincita. Quindi, non dovete limitarvi a controllare i numeri vincenti estratti per valutare se c’è una corrispondenza totale tra la cinquina estratta e quella della vostra schedina.

È importante vedere, se non viene centrato il “5”, se sono stati indovinati almeno 4, 3 o anche solo 2 numeri per ottenere un’altra vincita. Non sarà sicuramente di un milione di euro, ma potrebbe comunque tornarvi utile. Dunque, massima attenzione con i numeri vincenti del Million Day, non solo oggi, ma ad ogni appuntamento con la fortuna.

DOVE E COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Dove si gioca al Million Day? Non solo in ricevitoria. Se siete in vacanza e non avete voglia di cercarne una, potete giocare online. Basta avere un conto gioco sui siti dei rivenditori che sono abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto. Passiamo ora al come. Sono tre le modalità di gioco per il Million Day: singola, plurima e sistemistica. La prima è quella più semplice: si compila una schedina con 5 numeri tra 1 e 55 compresi al costo di un euro, con la possibilità di abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni del Million Day. Con la plurima invece si inseriscono fino a 10 giocate singole, ma in questo caso ci si può abbonare fino a 5 estrazioni.

Quella sistemistica consente di compilare una combinazione da 6 a 9 numeri che genera da 6 a 126 giocate singole. Anche in questo caso la schedina può essere giocata in abbonamento fino ad un massimo di 5 estrazioni. Dunque, le strade per il successo in questo concorso sono diverse, ma quel che conta è centrare i numeri vincenti del Million Day. Buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 19 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

