Million Day: i numeri vincenti/ Estrazione di oggi 21 agosto 2021: cinquina fortunata

MILLION DAY, OGGI ESTRAZIONE FORTUNATA?

Non si ferma il treno della fortuna di Million Day, che prosegue la sua corsa e anche oggi, sabato 21 agosto 2021, torna protagonista con una nuova estrazione. Alle ore 19:00 si terrà come ogni giorno il consueto appuntamento con i numeri vincenti, fondamentali per scoprire se avremo un nuovo milionario. Finora ne abbiamo celebrati 178, l’ultimo dei quali il mese scorso a Palermo. Da allora il “5” si è fatto desiderare, ma stasera avete l’occasione di interrompere questo digiuno. La voglia non manca, ci sono tutti i presupposti, o quasi.

Il ruolo più importante, infatti, spetta alla dea bendata, che dovrà scegliere se e chi premiare col “5” da un milione di euro. Ma attenzione anche alle altre categorie di vincita, perché al Million Day si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti estratti. E quando parliamo di attenzione facciamo sul serio, perché siamo consapevoli del fatto che questo gioco possa cambiare le vostre esistenze.

NON SAI CHE NUMERI GIOCARE AL MILLION DAY? VEDI LE STATISTICHE DELLE ULTIME ESTRAZIONI

In attesa di conoscere i nuovi numeri vincenti del Million Day, quelli dell’estrazione di oggi, possiamo dare uno sguardo alle statistiche, soffermandosi sui numeri ritardatari per capire com’è cambiata la situazione rispetto a ieri. Al primo posto c’è il 13 con le sue 65 estrazioni, sono 31 i ritardi che invece ha accumulato il 19, che quindi è al secondo posto. Al terzo invece ne troviamo due, che quindi devono condividere il gradino più basso del podio: si tratta del 54 e 28, entrambi a quota 29 estrazioni di ritardo. A seguire il 27 con 28 estrazioni di ritardo.

Sono invece 23 per l’8, mentre 21 le estrazioni di ritardo per il 4. Al terzultimo posto dei numeri ritardatari del Million Day il 20 con altrettante assenze. Al nono invece troviamo il 45 che ne ha accumulate 18. La top ten è quindi completata dal 24 che invece ne ha registrate 17. Tra non molto scopriremo i numeri vincenti e quindi come si aggiorneranno le statistiche.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 21 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

