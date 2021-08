Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi 25 agosto 2021

ARRIVERÀ OGGI IL VINCITORE MILIONARIO NUMERO 179 DEL MILLION DAY?

Giungiamo al terzo appuntamento della settimana, oggi, mercoledì 25 agosto 2021, con il Million Day, lotteria a premi fissi di Lottomatica che permette di poter conseguire una vincita da un milione di euro qualora si dovessero centrare tutti e cinque i numeri sorteggiati. Come da tradizione, l’estrazione si terrà a partire dalle 19 e l’auspicio è che questa giornata possa essere quella più adatta a regalare la gioia di un trionfo milionario nel Belpaese, così come accadde nel mese di luglio, quando a Palermo, con una giocata da un euro, un fortunatissimo scommettitore riuscì ad accaparrarsi l’intera posta in palio, dando inevitabilmente una svolta alla propria vita.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 24 agosto 2021: in arrivo grandi premi?

Adesso, è scattata la caccia al 179° vincitore del milione di euro nella storia del Million Day: la speranza è che ce ne possa essere anche più di uno, in quanto la necessità di affrontare con una maggior solidità economica la propria esistenza rappresenta un’esigenza comune a molti italiani in questo periodo, complice la crisi occupazionale dettata dalla pandemia di Coronavirus, che ha sconvolto ogni equilibrio preesistente sul mercato del lavoro. Tuttavia, unitamente all’invito a giocare responsabilmente, ricordiamo che sono previsti anche premi minori: per esempio, chi azzecca 4 numeri su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne indovina tre o due vince, rispettivamente, 50 e due euro.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 agosto 2021: cinquina vincente

NON SAI COME GIOCARE AL MILLION DAY? ECCO LE TIPOLOGIE DI GIOCATE DISPONIBILI

Per ciò che concerne le regole che sono alla base del Million Day, ricordiamo che da poco tempo sono stati ufficialmente introdotti i nuovi sistemi per agguantare l’agognato milione. Intanto, ricordiamo che ogni giocata prevede un importo fisso di un euro e devono essere scelti cinque numeri nel novero che comprende quelli tra 1 e 55. Tuttavia, oltre alla consueta e abituale giocata singola, esistono anche le scommesse plurima e sistemica.

Analizziamo insieme la prima: in essa possono essere inserite nella medesima schedina più giocate singole. Nella seconda, invece, è possibile selezionare da 6 a 9 numeri e individuare in seguito il tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni giocata del Million Day può essere realizzata in ricevitoria oppure online, ma anche sfruttando l’applicazione My Lotteries, quindi anche in mobilità. Per procedere alla giocata online, specifichiamo, occorre scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 22 agosto 2021: oggi cinquina vincente?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 25 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA