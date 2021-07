ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 25 luglio 2021: la combinazione

I nuovi numeri vincenti del Million Day vi aspettano! Sono cinque le cifre appena estratte subito dopo le ore 19.00 in questa bollente domenica 25 luglio 2021. Come poter verificare adesso l’eventuale vincita? Appena in fondo a questa pagina sarà presente la combinazione fortunata che potrete prontamente consultare e scoprire se rientrate tra i milionari della lotteria quotidiana di Lottomatica. Se siete particolarmente pignoli, potrete anche decidere di procedere con una controverifica collegandovi all’app My Lotteries oppure direttamente sul sito ufficiale del gioco nell’apposita sezione “Verifica vincite”.

Tra le altre alternative, anche il sito dell’Agenzia Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il portale Agipronews e la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. A questo punto non vi resta che prendere tra le mani il biglietto e consultare subito i cinque numeri vincenti di questa domenica: in bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, STATISTICHE: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

E’ tempo di statistiche relative al gioco del Million Day in riferimento ai numeri ritardatari ed ai frequenti che potrebbero ispirare gli appassionati più fedeli alla lotteria a premi fissi targati Lottomatica. In merito ai ritardatari in cima alla classifica dei latitanti troviamo il 49 con 46 estrazioni mancanti. Secondo posto per il 13 che ha collezionato 38 estrazioni mentre il terzo posto è occupato dal 25 con 35 concorsi mancanti. Appena fuori dal podio si piazzano il 43 con 30 estrazioni assenti. Da 29 concorsi mancano il 44 mentre da 28 il 24. Completa la top ten dei numeri ritardatari il 37 (22 estrazioni), il 4 (18), il 48 (17) ed il 7 (16).

Passiamo adesso a dare uno sguardo ai numeri frequenti: l’1 continua a primeggiare con 45 estrazioni collezionate, seguito dal 55 che resiste da 44 estrazioni. Terza posizione affollata con i numeri 27, 21 e 16 tutti a 43 concorsi. Sono 42 le presenze ad oggi messe a segno dai numeri 51, 50 e 46 mentre chiude la top ten il 28 ed il 20 entrambi a quota 41 concorsi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUOVA COMBINAZIONE DEL MILLION DAY IN ARRIVO, SARÀ QUELLA MILIONARIA?

Ultima domenica del mese in compagnia del Million Day, quella di oggi 25 luglio 2021. La caccia al milione di euro non si ferma, nonostante il grande caldo che incombe in questa estate italiana. Tuttavia, i cinque numeri vincenti che andranno a costituire la nuova combinazione fortunata sono in arrivo e non ci resta che attendere ancora qualche ora prima di scoprire se si tratterà davvero dell’estrazione fortunata. Ricordiamo che l’ultima estrazione degna di nota risale a 10 giorni esatti fa, quando un fortunatissimo concorrente è riuscito ad incasellare l’intera combinazione vincente del valore milionario. E’ accaduto il 14 luglio scorso in Sicilia, esattamente a Cianciana in provincia di Agrigento grazie ad una giocata plurima da 5 euro.

Alle ore 19.00 in punto arriverà la nuova cinquina del Million Day che potrebbe regalare interessanti colpi di scena. Non dimentichiamo però che non ci saranno solo le vincite milionarie ma anche altri premi interessanti, come quello del valore di mille euro realizzabile con il “4” o quello da 50 euro con il “3”. E si può vincere perfino con il “2” il premio di consolazione da 2 euro!

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 25 LUGLIO 2021

5 – 18 – 23 – 36 – 53

VUOI GIOCARE AL MILLION DAY? ECCO COME PUOI FARE

Tra pochi minuti sarà possibile conoscere la nuova combinazione vincente del Million Day ma c’è ancora tempo per un’ultima rinfrescata delle regole utili a mettere a segno le cifre che potrebbero rivelarsi davvero quelle fortunate. Per giocare è sufficiente mettere in gioco sulla propria schedina, in ricevitoria oppure online, cinque numeri scelti da una rosa tra 1 e 55 al costo di un solo euro.

A questo punto si potrà decidere di compiere la giocata singola del Millionday, che sarebbe quella classica, oppure se optare per due altre giocate decisamente più complesse e che potrebbero far vincere più di un milione. Si tratta della giocata plurima che consente di inserire al suo interno più giocate singole o di quella sistemica che si divide a sua volta in sistema Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole fino ad un massimo di 126 combinazioni, mentre il secondo solo una parte delle singole giocate ed avrà un costo inferiore. A voi la scelta!



