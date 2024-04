MILLION DAY: NUMERI VINCENTI/ Le cinquine dell’estrazione di oggi 3 aprile 2024

Prosegue la settimana, “iniziata” martedì dopo il lunedì di Pasquetta. Anche oggi, come ogni giorno, l’appuntamento è con il Million Day, concorso quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro giocando cinque numeri. Le regole del concorso ci dicono che per partecipare e provare a vincere la maxi cifra, bisogna scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Una volta scelti questi numeri, c’è un’ulteriore scelta da fare. Il concorso permette infatti di scegliere tra giocata semplice, plurima o sistemistica. Sarà possibile anche giocare in abbonamento, ripetendo fino a dieci volte la stessa giocata: questa è la soluzione perfetta per chi ha dei numeri preferiti e dunque vorrà ripeterli per un certo numero di giocate.

Come abbiamo visto, al Million Day si può vincere fino a un milione di euro. Un premio importantissimo che però non sempre viene portato a casa: per riuscirci bisognerà indovinare tutti e cinque i numeri giocati dall’1 al 55. La maxi vincita è arrivata proprio ieri, 2 aprile, con la giocata serale: questa volta la Dea Bendata ha baciato Torino, e in particolare un giocatore che ha giocato i numeri 1, 29, 37, 50 e 51. Una combinazione che ha permesso al giocatore di diventare il 280esimo milionario, portando a casa una cifra importantissima che gli cambierà senza dubbio la vita. Precedentemente, a marzo, una vittoria era arrivata ad Alzate Brianza il 18 marzo mentre il 6 marzo aveva festeggiato un giocatore di Alatri, in provincia di Frosinone.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 8 – 18 – 34 – 46 – 51

EXTRA MILLIONDAY: 11 – 23 – 42 – 44 – 47

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 4 – 10 – 29 – 31 – 55

EXTRA MILLIONDAY: 3 – 7 – 23 – 34 – 44

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

