Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 11 agosto 2021

RIPARTE ANCHE OGGI LA CACCIA AL MILIONE MESSO IN PALIO DA MILLION DAY

1 milione di euro: questa la cifra da capogiro messa in palio dal Million Day, tanti appassionati sognano di poter cambiare vita e anche oggi c’è la possibilità di svoltare. E’ tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 11 agosto 2021: alle ore 19.00 potrete conoscere la cinquina dorata su Il Sussidiario. In alternativa potrete seguire l’estrazione in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Fino alle ore 18.45 è possibile piazzare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day odierna: come sempre, è consentito giocare in ricevitoria, tramite l’app My Lotteries e attraverso le principali piattaforme online. Siamo alla ricerca del 179esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è avvenuta lo scorso 23 luglio a Palermo, in Sicilia.

ULTIMI DUBBI SUI NUMERI DA GIOCARE AL MILLION DAY? “CHIEDILO” ALLE STATISTICHE

I giocatori del Million Day in questi minuti stanno piazzando le ultime schedine del caso e Il Sussidiario vi viene incontro con gli spunti presentando le principali statistiche. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 49, assente da 63 concorsi. 13 e 25 non si fanno vedere da 55 e 52 giorni, mentre 35 e 29 sono latitanti da 27 e 24 estrazioni. Il 39 ha un ritardo di 22 turni, mentre il 19 di 21 turni. Segnaliamo infine l’assenza di 28 e 54, entrambi out da 19 concorsi. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: prima posizione per l’1, che vanta 47 estrazioni. Poi troviamo il tandem 16-46 con 44 estrazioni, staccati di una lunghezza 50 e 51. 21 e 42 sono a quota 42 estrazioni, mentre 20 e 23 vantano una frequenza di 41 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 11 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



