Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 28 luglio 2021

MILLION DAY, OGGI SARÀ ESTRATTO IL MAXI-PREMIO?

Continua a spron battuto la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 28 luglio 2021. Sono trascorsi pochi giorni dall’ultima maxi-vincita: lo scorso 23 luglio è stato premiato uno scommettitore siciliano che ha puntato su una giocata singola da 1 euro.

In questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime giocate al Million Day: in gong scatterà alle ore 18.45, è consentito scommettere in ricevitoria sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Quindici minuti più tardi arriverà l’estrazione dei numeri vincenti: su Il Sussidiario vi proporremo la combinazione vincente, ma in alternativa sarà possibile seguire l’estrazione del Million Day in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NON SAI CHE NUMERI SCEGLIERE? DAI UN OCCHIO ALLE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Passiamo adesso alle statistiche del Million Day, andando a scoprire quali sono numeri ritardatari e numeri frequenti. Partiamo da quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica spazio al 49, che manca all’appello da 49 giorni. 13 e 25 non si fanno vedere da 41 e 38 giorni, mentre non si hanno notizie di 44 e 24 da 32 e 31 concorsi. 37 e 4 hanno un ritardo di 25 e 21 turni, mentre il 48 non rientra nella combinazione vincente da 20 giorni. Segnaliamo infine 47 e 7, latitanti entrambi da 19 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri che sono stati estratti più spesso nel Millionday: in vetta c’è ancora l’1 con 46 estrazioni. Poi abbiamo il tris 16-21-27 con 53 estrazioni, mentre sono ben quattro i numeri con 42 estrazioni: ci riferiamo a 46, 50, 51 e 55. Infine segnaliamo la frequenza di 28 e 20, rispettivamente con 41 e 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 28 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

