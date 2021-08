NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell’estrazione di oggi 27 agosto

I cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 27 agosto 2021, sono stati estratti una manciata di secondi fa. È giunta pertanto al termine l’attesa ed è arrivato il momento di accertarvi se la vostra giocata sia in grado di regalarvi una vincita inaspettata e, indubbiamente, di una portata tale da stravolgere radicalmente la vostra vita. Naturalmente, vi rivolgiamo questo tipo di augurio con tutto il nostro cuore: d’altro canto, la buona sorte continua a latitare da più di un mese a questa parte, dal momento che nessuno ha più centrato la cinquina vincente da un milione di euro.

Il mese di agosto volge ormai al termine e ci domandiamo pertanto se la buona sorte saprà essere magnanima con i giocatori del Belpaese e fare in modo di ripagare la loro costanza e le loro speranze. Auspichiamo che la risposta possa essere affermativa e, di conseguenza, vi esortiamo a scorrere quest’articolo fino in fondo per poter consultare la combinazione vincente di oggi. Ribadiamo, com’è doveroso fare, i metodi con cui procedere alla verifica della propria bolletta: si va dall’applicazione My Lotteries a SisalTV, fino alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ancora, eseguendo l’accesso al portale telematico ufficiale del Million Day, sarà possibile individuare la cinquina attraverso la sezione “Verifica vincite” o dalla home page. Vi è, infine, l’opportunità di consultare il portale ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Buona fortuna a tutti e appuntamento sempre qui, sulle colonne de “Il Sussidiario”, per l’estrazione del Million Day di domani, sabato 28 agosto. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

STATISTICHE E MILLION DAY: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa del nuovo concorso del Million Day, che oggi, venerdì 27 agosto 2021, potrebbe incoronare il fortunato vincitore del maxi-premio da un milione di euro, effettuiamo una panoramica inedita e relativa alle statistiche del gioco e alle estrazioni passate, nella speranza di darvi indicazioni utili per selezionare con cura i cinque numeri sui quali puntare. Partiamo dai ritardatari: a guidare la graduatoria dei latitanti è il 13, che non compare da ben 71 turni, seguito dal 19 (37 estrazioni) e dal 27 (34 estrazioni). Appena fuori dal podio, troviamo l’8 (29 estrazioni) e il 20 (26 estrazioni). A chiudere la top ten sono il 40 e il 33 (entrambi assenti da 20 concorsi), il 42 (19), il 38 (18) e il 21 (17).

Leggiamo, ora, i numeri più frequenti, che si presentano dunque in maniera assidua nella cinquina vincente. In vetta alla speciale graduatoria troviamo l’1 e il 46, rispettivamente con 47 apparizioni all’attivo. Alle loro spalle, si fa strada il numero 50 (46 apparizioni), seguito dal 23 e dal 16 (43 gettoni raccolti fino a questo momento). Ci sono, poi, il 51 e il 40 (42 estrazioni), il 55 (41), il 20 (40) e il 21 (39). (aggiornamento di Alessandro Nidi)

COSA CI RISERVA L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY DI OGGI?

Quinto appuntamento della settimana, oggi, venerdì 27 agosto 2021, con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che consente di sognare una vincita letteralmente da capogiro, grazie al maxi-premio da un milione di euro, assegnato a chi riuscirà ad azzeccare tutti e cinque i numeri estratti. Come accade ormai quotidianamente, anche in data odierna l’estrazione avrà luogo a partire dalle 19 e speriamo che sia davvero la giornata giusta per regalare la gioia di un trionfo milionario nel nostro Paese, così come accadde nel mese di luglio, quando a Palermo, per mezzo di una scommessa da un euro, un giocatore baciato dalla Dea Bendata riuscì ad allungare le mani sull’intera posta in palio, cambiando la propria esistenza.

Ora è partita la caccia al 179° vincitore del milione di euro nella storia del Million Day: l’auspicio è che possa palesarsene anche più di uno, visto che, purtroppo, la necessità di disporre di una maggiore solidità economica rappresenta un’esigenza comune a moltissimi italiani in questo periodo, segnato inevitabilmente dalla crisi occupazionale dettata dalla pandemia di Coronavirus, che ha fatto saltare tutti gli equilibri che regolavano in precedenza il mondo e il mercato del lavoro. Nel rinnovarvi l’invito a giocare responsabilmente, ricordiamo a tutti voi che sono previsti anche premi minori: chi indovina 4 numeri su 5 ottiene mille euro, mentre chi ne indovina tre o due si intasca, rispettivamente, 50 e due euro.

MILLION DAY, QUALI SONO LE GIOCATE DISPONIBILI?

Ricapitoliamo, per un istante, le regole tipiche del Million Day, dal momento che non da molto tempo sono stati ufficialmente varati i nuovi sistemi per agguantare l’agognato milione. Intanto, rammentiamo che ogni giocata prevede un importo fisso di un euro e devono essere scelti cinque numeri da 1 a 55, un novero decisamente ridotto rispetto ad altri concorsi. Tuttavia, oltre alla consueta e abituale giocata singola, esistono due ulteriori tipologie di scommesse: plurima e sistemica.

La prima delle due prevede che possano essere incluse nella medesima schedina più giocate singole. Nella seconda, invece, è possibile scegliere da 6 a 9 numeri e individuare in seguito il tipo di sistema preferito (integrale o ridotto). Ogni giocata del Million Day può essere effettuata in ricevitoria oppure online, ma anche sfruttando la speciale applicazione My Lotteries, quindi anche in mobilità. Per procedere alla giocata online, naturalmente, occorre scegliere uno dei rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 27 AGOSTO 2021

10 – 18 – 25 – 39 – 53

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 27 AGOSTO 2021

10 – 18 – 25 – 39 – 53



