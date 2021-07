Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 30 luglio 2021

OGGI AVREMO IL VINCITORE 179 DELL’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY?

Sono 178 i vincitori milionari della storia del Million Day e c’è grande curiosità di scoprire se avremo oggi il 179esimo. Non ci resta che attendere l’estrazione: alle ore 19.00 verranno svelati i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 30 luglio 2021. Come ben sappiamo, l’ultima maxi-vincita risale esattamente a una settimana fa: premiato un giocatore a Palermo, in Sicilia, grazie ad una giocata singola da 1 euro.

Fino alle ore 18.45 è consentito piazzare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day ed è possibile ricorrere a tre modalità: in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Alle ore 19.00 Il Sussidiario vi proporrà la combinazione vincente su queste pagine, ma non dimentichiamo che l’estrazione la potrete seguire in diretta live www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, CONSULTIAMO LE STATISTICHE PER SCEGLIERE I NUMERI DA GIOCARE…

Nei minuti a disposizione per le ultime scommesse per il Million Day è fondamentale andare a conoscere le principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il 49 è ancora latitante, out da 51 giorni. 13 e 25 non si fanno vedere da 43 e 40 estrazioni, mentre 44 e 24 non rientrano nella combinazione vincente da 34 e 33 concorsi. 37 e 4 hanno rispettivamente un ritardo di 27 e 23 turni, mentre non si hanno notizie di 48 e 47 da 22 e 21 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri frequenti del MillionDay, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: anche qui l’1 si conferma in vetta con 46 estrazioni, seguito dal tandem 16-21 con 44 estrazioni. 27 e 46 non vanno oltre 43 estrazioni, mentre a quota 42 troviamo il tris 50-51-55. Infine segnaliamo la frequenza di 20 e 28 con 41 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 30 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

