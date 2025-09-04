Quali sono stati i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30? Ecco di seguito l'elenco delle due cinquine fortunate

Siamo di nuovo noi, amanti del Million Day, fan del gioco del milionario, seguaci delle due cinquine più fortunate d’Italia. Dopo la giocata delle ore 13:00 ci siamo ridati appuntamento in vista delle ore 20:30, quando si terrà la seconda possibilità di vincita. Perchè tentare la fortuna? Per provare ovviamente a vincere e ciò non significa necessariamente portarsi a casa il super premio ma anche tutti i vari premi consolatori che accompagnano le vincite minori.

Ecco perchè è sempre divertente puntare qualche numero sul Million Day ma prima bisognerà pensare quale sia la giusta cinquina: quali numeri scegliere? Possiamo già vedere da qui le rotelle del vostro cervello che girano all’impazzata, quasi facendo del fumo, ma il consiglio che possiamo darvi, decisamente spassionato anche se non richiesto, è quello di tentare di puntare su dei numeri a caso, quindi senza effettuare troppi calcoli ingegneristici che potrebbero portarvi a realizzare una nuova fusione nucleare.

Ecco perchè a volte vi consigliamo le nostre cinquine che sono assolutamente buttate lì a caso, come ad esempio questi cinque numeri, vedi 5, 12, 23, 35 e infine 55. Vi piacciono, vi trasmettono sensazioni positive? Allora volate a giocarli, l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 di oggi sta per cominciare.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day

Extra MillionDay