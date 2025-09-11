Scopriamo i numeri vincenti del Million Day di oggi, 11 settembre 2025, le cinquine fortunate che saranno sorteggiate alle ore 13:00

E’ tutto pronto per le ore 13:00 quando, come ogni giorno dal 7 febbraio del 2018, scatterà anche nella data odierna la prima estrazione quotidiana del Million Day. Oggi è l’11 settembre 2025, una data che ci ricorda purtroppo un evento tragico (il crollo delle Torri Gemelle di New York), ma per svagare un po’ la mente non commetteremmo di certo un crimine a giocare al gioco del milionario per provare a portarci a casa un po’ di soldi.

Attenzione, abbiamo una novità, visto che finalmente c’è il primo vincitore del Million Day del mese di settembre. Dopo più di dieci giorni un fortunato giocatore di Milano ha infatti portato a casa il super malloppo, giocandosi i numeri 4, 5, 18, 19 e 25. Si tratta ovviamente del personaggio più invidiato dai giocatori di questo gioco, ma chissà che a breve qualche altro fortunato – magari qualcuno fra di voi che ci legge spesso – non si unisca al ristretto club dei milionari italiani.

Vincere un bel milione di euro a settembre, un mese che per antonomasia significa ripartenza ma anche nuova vita, sarebbe senza dubbio un modo eccezionale per affrontare le giornate che ci aspettano: ovviamente se avete vinto fateci un segno, ma sappiamo già che vi dimenticherete di noi. Alla fine è giusto così.

NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day: 4 – 15 – 25 – 32 – 40

Extra MillionDay: 29 – 39 – 45 – 49 – 52