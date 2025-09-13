Scopriamo i numeri vincenti del Million Day di oggi, 13 settembre 2025, le due cinquine fortunate per l'estrazione delle ore 13:00

Alle ore 13:00 di oggi pomeriggio assisteremo ad una nuova estrazione del Million Day. In questo sabato 13 settembre 2025 chissà che non arrivi qualche bella vittoria, tenendo conto che l’ultima vincita è giunta una settimana fa, un fortunato di Milano. Ricordiamo che per vincere al gioco della famiglia del Lotto dovrete essere abili nel riuscire ad individuare i 5 numeri estratti, che verranno sorteggiati dal numero 1 fino al 55.

Diverse sono le possibilità di portarsi a casa un premio, precisamente individuando da un minimo di due numeri fino appunto ad un massimo di cinque, con vari premi a scalare. Si parte ovviamente dal più ricco, il milione di euro (da cui deriva il nome del gioco stesso, Million Day), quindi 100.000 euro se doveste individuare i cinque numeri “di scorta” i cosiddetti Extra Million Day. Poi avremo circa 3 o 4mila euro individuando quattro numeri su cinque, quindi si scende a due o trecento euro per i tre numeri, e infine, il premio consolatorio da due euro per i due numeri azzeccati, che vi garantirà comunque un’altra vincita o magari di tenervi intasca i soldini per fare altro: a voi la scelta.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: