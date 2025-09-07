Ecco quali sono le due cinquine fortunate dell'estrazione del Million Day di oggi, 7 settembre 2025, ore 20:30: scopriamo assieme l'elenco

Siamo tornati anche questa sera con il Million Day, per seguire da vicino una nuova estrazione. Il riferimento è alla giocata delle ore 20:30 di oggi, sabato 7 settembre: quale modo migliore per iniziare la sera del weekend magari con una bella vincita? Spesso e volentieri chi gioca al Million Day lo fa solo per portarsi a casa il milione di euro, il premio ovviamente più ambito, ma ci si dimentica che il gioco dei numeri (trovatene 5 da uno fino a 55 per vincere), regala diverse possibilità di vincita.

E’ vero, individuare due numeri ci restituisce un premio irrisorio, solo due euro, ma se invece già ne beccassimo tre significherebbe un premio compreso fra i 2 e i 300 euro: vi bastano per un bel sabato sera? Noi crediamo vivamente di sì, così come vi dovrebbero bastare i 3 o 4 mila euro associati in generale ai 4 numeri azzecccati.

Ovviamente beccarne quattro su cinque non è affatto facile e sai che rabbia sbagliarne solo uno, ma il senso di questa pagina è che se per caso non aveste fatto 5, ma dal 4 al 2 non stracciate la schedina visto che quel banale pezzo di carta vale un bel po’ di soldini. A voi la scelta ovviamente e buona fortuna in vista dell’estrazione del Million Day delle ore 20:30 di oggi.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 14 – 16 – 29 – 36 – 46

Extra MillionDay: 3 – 6 – 11 – 15 – 24