In attesa delle due cinquine fortunate dell'estrazione del Million Day di oggi, 9 settembre 2025, delle ore 13:00: le combinazioni in arrivo
Continua la caccia ai numeri vincenti del Million Day ed Extra MillionDay, ma anche la sfida a distanza tra questo gioco e gli altri, con i giocatori che così hanno dalla loro diversi strumenti per provare a tentare la fortuna.
Oggi è in programma una nuova doppia estrazione di cinque numeri vincenti che possono valere almeno un milione e 100mila euro, a patto di centrare una delle due combinazioni. Il successo di questo gioco, che ha portato a sdoppiare gli appuntamenti per averne uno a pranzo e l’altro a cena, è legato anche alle caratteristiche di questo gioco, che ad esempio presenta un divario enorme, rispetto al Superenalotto, per quanto riguarda le probabilità di vincita.
Per il jackpot, Million Day offre una chance di 1 su circa 3,5 milioni, mentre per il “6” del Superenalotto la probabilità è di circa 1 su 622 milioni. Statistiche e calcoli alla mano, la probabilità di vincere qualsiasi premio è circa 1 su 17 nel MillionDay, contro circa 1 su 20 nel Superenalotto.
Chiaramente uno non esclude l’altro, infatti i giocatori possono mettersi alla prova con stili diversi, tra estrazioni giornaliere e ambizioni a vincite eccezionali. A voi la scelta, a noi il compito di raccogliere i numeri vincenti in diretta, in questo caso quelli del Million Day e dell’opzione Extra di oggi, martedì 9 settembre 2025, per il concorso delle ore 13.
MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00
Million Day: 2 – 4 – 14 – 29 – 32
Extra MillionDay: 10 – 17 – 38 – 39 – 46