Million Day/ Numeri vincenti 17 marzo 2020: l’estrazione di oggi

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 17 marzo 2020. La cinquina estratta sarà disponibile a fondo pagina per le verifiche del caso. Ieri, lunedì 16 marzo, è stato registrato il 101esimo vincitore milionario: un fortunato scommettitore di Ceppaloni (Benevento) si è assicurato la bellezza di 1 milione di euro. C’è ancora tempo per le ultime giocate, la scadenza è alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00: sarà possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati nell’articolo. Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulle del gioco Lottomatica…

MILLION DAY, ESTRAZIONE 17 MARZO 2020

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del mondo Million Day e ci soffermiamo sulle statistiche, fattore di gioco molto importante per tanti scommettitori. C’è infatti chi predilige affidarsi a numeri ritardatari e numeri frequenti, iniziamo la nostra analisi con quei numeri che non vengono estratti da più tempo: partiamo dal 44, che manca all’appello ormai da 43 estrazioni. Segue a ruota il 39, assente da 40 occasioni, mentre la medaglia di bronzo va al 23, che vanta un ritardo di 31 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 42 (24 estrazioni), 33 (24 estrazioni), 7 (22 estrazioni) e 35 (21 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti: in vetta a questa speciale classifica troviamo ancora l’1, protagonista in 45 estrazioni. Segue a ruota il 6 (43 estrazioni) ed il trio 35-10-9, protagonista in 42 estrazioni. Segnaliamo infine il 53 ed il 40, rispettivamente a quota 39 e 38 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 MARZO 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA