Million Day/ Numeri vincenti 19 marzo 2020: estrazione di oggi

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 19 marzo 2020. Sono trascorsi tre giorni dall’ultima vincita milionaria, la 101esima, e c’è grande attesa per capire se anche oggi potremo festeggiare un fortunato scommettitore. Chi indovina la cinquina vincente si porta a casa la bellezza di 1 milione di euro, il super jackpot messo in palio dal gioco targato Lottomatica ed è tempo di ultime giocate. Oltre alla classica giocata singola – schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro – è possibile optare per la giocata plurima e la giocata sistemistica. La giocata plurima revede l’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole, mentre la giocata sistemistica consente di selezionare da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate, il secondo solo una parte.

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del mondo Million Day ed andiamo a conoscere le statistiche più interessanti del gioco targato Lottomatica, quelle legate ai numeri ritardatari ed ai numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima a questa speciale classifica troviamo il 44, di cui non si hanno notizie da 45 estrazioni. Secondo posto al 39 con le sue 42 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo va al 23 con le sue 33 estrazioni. Il 33 è latitante da 26 estrazioni, mentre il 7 manca all’appello da 24 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti più volte: il più fortunato è l’1, protagonista in 45 estrazioni. Segue il 6 con 43 estrazioni, mentre 35 e 10 sono stati protagonisti in 42 estrazioni. Segnaliamo infine 9 (41 estrazioni), 53 (39 estrazioni) ed il trio 40-37-31 (38 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 19 MARZO 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA