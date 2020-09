Million Day/ Numeri vincenti 24 settembre 2020: estrazione di oggi

Ci siamo, pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 24 settembre 2020: a fondo pagina potrete controllare i cinque numeri vincenti ed effettuare così le verifiche del caso. Conosceremo oggi il 123esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica o dovremo attendere almeno fino a domani? Chi azzecca i cinque numeri estratti si porta a casa il tanto ambito milione di euro del jackpot, ma attenzione anche ai premi secondari messi in palio: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani, venerdì 25 settembre 2020, per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 SETTEMBRE 2020

2 – 8 – 11 – 24 – 48

OGGI CI SARÀ IL NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione delle 19 dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 24 settembre 2020, che potrebbero fare esultare qualche appassionato del gioco targato Lottomatica. Come ormai ben sapete, a fondo pagina potrete trovare la combinazione dorata, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Chi sarà il 123esimo vincitore milionario della storia del gioco? Il 122esimo è stato premiato lo scorso 11 settembre, un giocatore di Scandicci, e c’è grande attesa per conoscere il nuovo baciato dalla fortuna. Fino alle ore 18.45 è possibile piazzare le ultime scommesse: ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day andando a conoscere meglio le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Sono tre le modalità di scommessa: la giocata singola, la giocata plurima e la giocata sistemistica. Partiamo dalla singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1. Poi c’è la plurima, che permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Poi spazio alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (fino a un massimo di 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre il sistema Ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori. (Aggiornamento di MB)

