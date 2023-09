Million Day: numeri vincenti/ Che estrazione sarà quella di oggi sabato 30 settembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE RICCA?

Appuntamento con il Million Day in questo sabato 30 settembre 2023. Il gioco non si ferma mai, come ricordiamo spesso: infatti le estrazioni – due al giorno – avvengono 365 giorni all’anno senza nessuna pausa. Ci sono due possibilità quotidiane di vincere il maxi premio da un milione di euro: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Ogni giorno dunque si può diventare milionari. Nonostante la somma a sei cifre sia quella più ambita, ci sono tanti premi minori che si portano a casa già indovinando due numeri. Più se ne indovinano, più soldi si mettono in cassaforte: nonostante questo, il gioco è molto ricco e dunque pur non indovinando i 5 numeri si può ottenere un bel gruzzoletto.

C’è anche un altro gioco sul quale si può puntare: quello dell’Extra Million Day, che invece mette in palio fino a 100.000 euro. Le regole sono semplicissime: basta puntare un solo euro scegliendo cinque numeri per entrambi i concorsi. Infatti cinque sono i numeri da scegliere anche per l’Extra Million Day. In entrambi i casi devono essere compresi tra l’1 e il 55.

MAGGIORI VINCITE AL MILLION DAY

Ogni giorno il Million Day offre la possibilità di portare a casa premi importanti: certamente però la massima aspirazione di ogni giocatore è quella di centrare i 5 numeri che consentirebbero di vincere un milione di euro. L’ultima volta la maxi vittoria è stata messa a segno a Borgo Val di Taro (PR) il 16 settembre. Prima ancora aveva vinto un giocatore di Roma, il 14 settembre. Roma baciata dalla fortuna anche il 1 settembre, con una giocata online, mentre il 19 agosto fortunata Sirmione (BS) mentre il 19 luglio aveva vinto invece uno di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L’11 luglio aveva vinto un giocatore di Aradeo in provincia di Lecce e ancor prima Roma e Milano. A giugno invece avevano vinto 3 giocatori.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

10 – 26 – 32 – 39 – 42

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 11 – 22 – 27 – 47

