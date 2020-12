MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 31 dicembre 2020

Da pochi istanti sono stati svelati i nuovi numeri vincenti dell’ultima estrazione dell’anno del Million Day. Sono cinque le cifre fortunate di questo giovedì 31 dicembre 2020 che potrebbero rappresentare per qualche appassionato della lotteria a premi fissi di Lottomatica una piccola speranza in più in vista di un ignoto 2021. Qui di seguito sarà possibile scoprire qual è la nuova combinazione vincente, ovvero la cinquina che saluterà per sempre un 2020 rappresentato da diverse vincite milionarie e non solo.

Le modalità per poter procedere alla consueta verifica della combinazione estratta sono svariate. Oltre a poterla visionare sulle nostre pagine, infatti, sarà disponibile anche in altre modalità. Chi ad esempio ha deciso di procedere con la propria giocata online, potrà visualizzare in diretta alle 19.00 l’animazione dell’estrazione direttamente sul sito del gioco e successivamente cliccando sulla voce “Estrazione di oggi” potrà visualizzare anche l’esito della propria giocata sotto le cinque cifre fortunate. In alternativa potrà usare l’app Lotto o collegarsi alla pagine 782 di Mediavideo Mediaset per poter avere la certezza di essere (o non essere) tra i milionari del 2020! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 DICEMBRE 2020

25 – 26 – 47 – 52 – 55

NUOVO VINCITORE MILIONARIO IN ARRIVO?

Oggi, 31 dicembre 2020, si conclude ufficialmente l’anno in compagnia del Million Day. Tra pochi istanti conosceremo quali sono i nuovi cinque numeri vincenti che animeranno la nuova estrazione di oggi. Non cambia ovviamente l’ora in cui sarà resa nota la fortunata cinquina che potrebbe rendere milionario un nuovo italiano facendolo entrare di diritto nel già popolato Olimpo dei milionari. Ricordiamo infatti che coloro che riusciranno a centrare tutti i cinque numeri della combinazione estratta alle ore 19 in punto potranno festeggiare la fine di questo difficile 2020 con un milione di euro in più in tasca!

Il mese di dicembre si è rivelato particolarmente fortunato portando a diverse vincite importanti ma soprattutto segnando in un solo giorno il record di premi distribuiti. Difficilmente gli appassionati della lotteria a premi fissi targata Lottomatica dimenticheranno quanto accaduto lo scorso 11 dicembre, quando furono distribuiti ben cinque premi milionari ed altre 264 vincite da 1000 euro ciascuna. Come si concluderà, invece, questo 31 dicembre? Ad oggi il Million Day ha contribuito a distribuire premi in tutta Italia per oltre 306 milioni di euro.

MILLION DAY, COME GIOCARE

In questa ultima giornata di dicembre e dell’anno siete stati travolti dalla voglia di tentare la fortuna e giocare al Million Day? C’è tempo fino alle 18.45 per mettere in fila i propri cinque numeri del cuore al costo di un solo euro a giocata nell’ambito della nuova estrazione della lotteria a premi fissi in scena alle 19.00 e che potrebbe chiudere l’anno in modo sorprendente! Oltre al primo premio da un milione di euro è possibile anche realizzare la vincita da mille euro grazie al “4”, mentre con soli tre numeri sarà possibile vincere 50 euro ed infine due euro con il “2”. Per giocare al Million Day ci sono varie modalità: dalla classica giocata singola passando per la più complessa giocata plurima (permette di giocare all’interno della stessa schedina più giocate singole) passando per la giocata sistemica, pensata per i veri appassionati del gioco e che consiste nel giocare da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. L’obiettivo però resterà sempre il medesimo: riuscire ad accedere al premio milionario!

