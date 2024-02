Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi 18 febbraio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: DOMENICA FORTUNATA?

C’è una sola certezza che ci accompagna 7 giorni su 7, 365 giorni su 365 (o 365, come in questo caso): il Million Day. Il fortunato concorso permette di giocare ogni giorno, festivi inclusi: persino a Natale e Pasqua sarà possibile avanzare la propria giocata nella speranza che sia quella fortunata e che faccia portare a casa qualche premio importante. Il gioco mette infatti in palio premi di un certo livello, che arrivano fino a un milione di euro, massimo in palio per il fortunato concorso. È possibile però anche vincere a partire da due numeri indovinati: i premi, ovviamente, andranno mano a mano a salire con l’aumentare della combinazione indovinata. Il massimo si porta a casa centrando i cinque numeri.

Estrazione Million Day/ Arrivati i numeri vincenti di oggi 17 febbraio 2024

Sono infatti cinque i numeri da scegliere per partecipare al Million Day, il concorso che offre due estrazioni quotidiane, una alle 13 e la seconda alle 20.30. Per partecipare bisognerà proprio scegliere i propri numeri preferiti tra l’1 e il 55: ci saranno poi ulteriori decisioni da prendere come quella della giocata, che può essere semplice ma anche plurima o sistemistica. Gli stessi numeri possono poi essere giocati per un certo numero di volte, in abbonamento. Ricordiamo inoltre che c’è anche un altro gioco abbinato al principale: l’Extra Million Day, che mette invece in palio 100.000 euro seguendo le stesse regole del principale. I numeri, però, saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco primario. Auguriamo a tutti voi buona fortuna per questa doppia estrazione domenicale!

Estrazione Million Day/ Scopri i quali sono i numeri vincenti di oggi 16 febbraio 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 8 – 23 – 26 – 34 – 54

EXTRA MILLION DAY: 12 – 25 – 38 – 43 – 50

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA