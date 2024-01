Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi 30 gennaio 2024

MILLION DAY: COME GIOCARE E QUANDO PARTECIPARE

Come ogni giorno, anche oggi c’è un doppio appuntamento con il gioco del Million Day, fortunato concorso che mette in palio fino a un milione di euro in due estrazioni: la prima c’è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Ogni volta, dopo aver scelto i numeri, si potrà decidere anche a qualhe concorso partecipare tra quello giornaliero e quello serale. In ogni caso la giocata ha il costo di un euro. Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi attendere l’estrazione scelta nella speranza che i propri siano vincenti!

Ma come partecipare al Million Day e all’Extra MillionDay? La cosa più immediata è senza dubbio quella di effettuare una singola, ovvero quella classica. In questo caso si dovranno scegliere fino a cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55, puntando un euro. Attraverso un altro euro si può partecipare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day, la cui estrazione viene subito dopo la prima, sui 50 numeri rimanenti. C’è poi anche la possibilità di scegliere la giocata plurima. In questo modo si può puntare su più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una, giocandole tutte con una singola schedina. Vi è poi la giocata sistemistica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, o quella casuale, per la quale però i premi sono minori. In ogni caso le giocate possono essere avanzate sul sito del Million Day, sull’app MyLotteries o in qualunque ricevitoria Sisal.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 2 – 10 – 46 – 51 – 55

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 5 – 29 – 49 – 54

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

