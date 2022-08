Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi sabato 27 agosto 2022

MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY: È CACCIA ALLA CINQUINA VINCENTE!

Oggi, sabato 27 agosto 2022, fanno nuovamente capolino le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, che stanno per distribuire ancora una volta emozioni a tutti coloro che hanno deciso di sfidare la sorte. Esattamente da un mese non si palesano vincitori milionari (nel mese di agosto non è stato distribuito neppure un milione di euro, a luglio ne sono stati assegnati appena due, l’ultimo dei quali proprio il giorno 27, ndr) e, di conseguenza, auspichiamo che questo tabù sia prossimo a essere interrotto.

Con la stessa cinquina in cui sono state riposte speranze di successo per il Million Day, si ha al tempo stesso la chance di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. In tutto esistono tre tipologie di giocate abbinabili all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. I costi sono ben definiti: si paga un euro nel primo caso, nel secondo il prezzo è connesso alle giocate singole effettuate, nel terzo la tariffa è di un solo euro per qualsivoglia combinazione. Si accettano scommesse fino alle 20.20 per il concorso del giorno del Million Day e dalle 20.35 in avanti per quello del giorno successivo.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe essere in qualche modo indicativa per tutti coloro che si sono lanciati all’inseguimento della cinquina vincente del giorno. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 22, latitante da 44 estrazioni. In seconda posizione c’è il tandem formato dal 29 e dal 27, che ha sin qui accumulato 35 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 26 (33), seguito infine dal 13 (30).

Rivolgendo al tempo stesso un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, vi rammentiamo che dalle statistiche disponibili prende forma la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 36 (42 turni di ritardo), che mantiene un margine rassicurante circa la seconda posizione, occupata dal 38 (27). Alle loro spalle, seguono il 31 e il 19 (23) e il 27 (22).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Anche la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potenzialmente è in grado di offrire spunti indicativi e di grande interesse per tutti i giocatori. Di conseguenza, ve la riportiamo fedelmente di seguito, dicendovi che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53, il 52 e il 22 (41) e, subito dopo, svetta il 20 (40).

E per ciò che concerne i numeri frequenti dell’Extra MillionDay? In vetta alla graduatoria si ergono il 5 (26 estrazioni) e il tris composto dal 32, dal 29 e dal 19 (23). Segue a stretto giro di posta il 2 (20). Non resta quindi che attendere le estrazioni di oggi e comprendere se la Dea Bendata avrà deciso di schierarsi dalla vostra parte e se le gerarchie sopra riportate saranno destinate a essere stravolte oppure resteranno del tutto immutate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 AGOSTO 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 AGOSTO 2022

