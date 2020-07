Million Day/ Numeri vincenti di giovedì 16 luglio 2020

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 16 luglio 2020. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è semplicissimo: basta scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Quella appena proclamata è la giocata singola, ovvero la giocata base, ma gli scommettitori possono ricorrere ad altre due tipologie di giocata. La prima di cui vi parliamo è la giocata plurima, che permette di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro. Poi c’è la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri. In questo caso è necessario distinguere ulteriormente tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte.

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE DI OGGI

Chi sarà il 111esimo vincitore della storia del Million Day? Questa è la domanda che si stanno ponendo molti scommettitori, speranzosi di azzeccare la cinquina dorata e di portarsi a casa il montepremi da urlo. Ricordiamo che le ultime vittorie milionarie sono state registrate lo scorso 8 luglio a Milano ed a Vallo della Lucania, provincia di Salerno. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina dorata del Million Day è prevista invece quindici minuti più tardi, alle ore 19.00: a fondo pagina potrete controllare i numeri ed effettuare le verifiche del caso. È inoltre possibile seguire l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 LUGLIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



