MILLION DAY/ Numeri vincenti lunedì 24 febbraio 2020: estrazione di oggi

Il Million Day anche oggi è pronto a fornire ai suoi appassionati la cinquina vincente con i numeri fortunati (in fondo alla pagina) che potrebbero essere anche quelli utili a far segnare il centesimo premio milionario. Le statistiche anche in questa estrazione domenicale potrebbero essere molto utili ai concorrenti. In merito all’analisi aggiornata dei numeri ritardatari, troviamo in cima alla classifica il numero 27, latitante da 55 estrazioni. Ad ampia distanza troviamo subito alle spalle il numero 40, il quale finora ha collezionato ben 33 assenze. Due i numeri che si piazzano al terzo posto dell’ideale podio dei ritardatari, ovvero l’11 ed il 3, entrambi a quota 31 estrazioni saltate ad oggi. La “top five” si completa con i numeri 43 e 6, rispettivamente fermi da 30 e 26 estrazioni. Interessante ora dare uno sguardo anche ai numeri frequenti, ovvero quelli che registrano maggiori presenze nelle varie giocate del Million Day: in cima l’1 resiste a quota 44 estrazioni ma rischia di essere superato dal 10 e dal 9, entrambi a quota 43 estrazioni. Terzo posto il 35 con 42 estrazioni. “Top five” completata con il numero 6, presente in 40 estrazioni e dai numeri 53, 40 e 31 a quota 39 concorsi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TORNA IL MILLION DAY: NUOVO VINCITORE?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra poco conosceremo i numeri vincenti di oggi, lunedì 24 febbraio 2020. E’ aperta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e non abbiamo ancora trovato il 100esimo fortunato: il prossimo, infatti, sarà il vincitore numero 100 dell’ambito jackpot del gioco a premi nato nel febbraio del 2018 e c’è grandissima attesa. C’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è programmata quindici minuti più tardi, alle ore 19.00 per la precisione. E’ possibile seguire l’estrazione dei numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. Ricordiamo che secondo Agipronews il Million Day ha regalato vincite in tutta Italia per oltre 241 milioni di euro.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 24 FEBBRAIO 2020

Giocare al Million Day è facilissimo, scopriamo insieme quali piattaforme è possibile utilizzare e le varie tipologie di gioco a disposizione per i vari giocatori. Per prendere parte al gioco targato Lottomatica è possibile andare in ricevitoria, ma attenzione alle modalità più “moderne”: è possibile ricorrere all’applicazione My Lotteries (dispositivi iOS, dispositivi Android e altri dispositivi) o online. Da non sottovalutare la possibilità di usufruire del bonus Lottomatica: giocando online è possibile chiedere il Bonus Benvenuto MillionDAY, che offre 10 euro dopo la prima ricarica. Passando alle tipologie di giocata, gli scommettitori possono scegliere tra singola, plurima e sistemistica. La giocata singola è al costo fisso di 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. La giocata plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro; la giocata sistemistica permette di scegliere da 6 a 9 combinazioni e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo tipo di sistema sviluppa tutte le possibili combinazioni, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 FEBBRAIO 2020

12 – 24 – 35 – 49 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



