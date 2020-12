Million Day/ Numeri vincenti di martedì 22 dicembre 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 22 dicembre 2020. Sono trascorsi dodici giorni dalle ultime vincite milionarie, ben quattro in un solo giorno, e siamo alla ricerca del 145esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica.

In questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime giocate: è consentito scommettere fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e tramite le piattaforme online. L’estrazione della cinquina dorata del Million Day è in programma alle ore 19.00: su Il Sussidiario potrete trovare la cinquina che vale 1 milione di euro, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Dopo aver analizzato le statistiche del Million Day, passiamo alle tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Giocare al Million Day è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1€ e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. E, come dicevamo, è possibile comporre diversi tipi di giocata: la giocata singola è la tipologia base ed è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni.

Poi per il Million Day c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€. Infine, c’è la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Sia per plurima che per sistemistica è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 DICEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

