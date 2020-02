MILLION DAY/ Numeri vincenti di martedì 25 febbraio 2020

Million Day che torna a farci compagnia, puntualissimo, anche nella giornata di oggi, martedì 25 febbraio 2020. L’attesa per l’estrazione dei numeri vincenti è come sempre febbrile: d’altronde il gioco targato Lottomatica mette in palio un milione di euro tondo tondo e “chi vuol essere milionario” non è soltanto un famoso gioco a quiz di Canale 5, ma anche un desiderio comune a tanti italiani. Se volete iscrivervi alla caccia al milione di Million Day dovete premurarvi di giocare entro le ore 18.45. Per l’estrazione dovrete pazientare altri 15 minuti, dal momento che l’estrazione avverrà alle ore 19 in punto. Come monitorare l’estrazione dei numeri vincenti di oggi? Semplice: oltre che sul nostro sito, potrete consultare gli estratti del giorni sul portale www.millionday.it, sull’App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. I numeri vincenti verranno pubblicati qui sotto a fondo pagina subito dopo l’estrazione. Ricordiamo che da quando il gioco è nato, nel febbraio 2018, i giocatori diventati milionari sono stati 100: l’ultimo sabato 22 febbraio, a Palermo.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 25 FEBBRAIO 2020

Se questi numeri vi hanno fatto venire l’acquolina in bocca, se improvvisamente pensate che il Million Day possa rappresentare il gioco giusto per tentare la sorte, allora ecco che avete bisogno di un’indicazione fondamentale: come si gioca. Innanzitutto il “dove”: giocare al Million Day è possibile non soltanto in ricevitoria ma anche tramite l’applicazione My Lotteries (disponibile su iOS, Android e altri) o online. Il regolamento consente al giocatore di fare 3 giocate: singola, plurima e sistemistica. Nella prima opzione, costo fisso di 1 euro, bisogna scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 compresi. La giocata plurima permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. La giocata sistemistica, infine, dà modo di scegliere da 6 a 9 combinazioni e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili combinazioni, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 FEBBRAIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/



