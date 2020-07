MILLION DAY/ Numeri vincenti 15 luglio 2020: scopri l’estrazione di oggi

In attesa dell’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi (controlla a fine pagina), mercoledì 15 luglio 2020, in questi minuti è ancora possibile compilare le ultime scommesse. I giocatori possono scegliere una giocata singola – prevede la scelta di cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro – ma c’è anche l’opportunità di ricorrere ad altre due tipologie di giocata: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Ricordiamo che già subito dopo l’estrazione, precisamente dalle ore 19.05, sarà possibile piazzare scommesse per l’estrazione di domani, giovedì 16 luglio 2020. (Aggiornamento di MB)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 15 luglio 2020. Chi sarà il 111esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica? È ancora presto per dirlo, ma sappiamo che è trascorsa esattamente una settimana dalle ultime vincite milionarie: premiati due fortunati scommettitori di Milano e di Vallo della Lucania, in grado di azzeccare la cinquina dorata. C’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate: è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online o sull’applicazione My Lotteries del Million Day. Quindici minuti più tardi sarà il momento dell’estrazione dei cinque numeri vincenti, che potrete trovare a fondo pagina come sempre. In alternativa è possibile seguirla l’estrazione su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Ognuno ha un metodo diverso per scegliere i numeri da giocare al Million Day, ma sono tantissimi gli scommettitori che si affidano alle statistiche del gioco Lottomatica, ovvero ai numeri ritardatari ed ai numeri frequenti. Partiamo dai primi, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo il 55, di cui non si hanno notizie ormai da 65 estrazioni. Il 28 è assente da 47 giorni, mentre il 10 manca all’appello da 38 turni. Il 47 è latitante da 31 giorni, mentre 35 e 24 non vengono estratti rispettivamente da 28 e da 26 turni. Passiamo adesso ai frequenti, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo: in vetta troviamo l’1, che vanta una frequenza di 43 estrazioni. 35 e 14 sono fermi a quota 41 estrazioni, mentre a 39 estrazioni troviamo ben quattro numeri: parliamo di 2, 17, 40 e 51.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 LUGLIO 2020

5 – 7 – 20 – 33 – 53

