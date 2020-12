Million Day/ Numeri vincenti di Natale, la combinazione del 25 dicembre 2020

Il Million Day anche a Natale: il popolare gioco torna oggi con una nuova estrazione. Potreste allora non aver finito di preparare pacchi e scartare regali. Pensiamo, ad esempio, a quanto accaduto ieri a Rocca Imperiale, dove è stato vinto un milione di euro. Qui infatti un giocatore molto fortunato, ma al momento ignoto, ha centrato tutti e cinque i numeri del gioco di Lottomatica. Si sa solo che la giocata è stata fatta in una tabaccheria-ricevitoria di Rocca Imperiale Marina. Da questa mattina nel centro dell’Alto Jonio cosentino è partita, quindi, la caccia al vincitore, che però potrebbe essere davvero chiunque, visto che la cittadina si collega direttamente alla strada statale 106.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, c’è però chi non esclude che il nuovo milionario possa essere qualcuno del posto. Una bella storia che si potrebbe ripetere oggi con la nuova estrazione del MillionDay. Potrebbe allora cambiare il protagonista, ma la trama resterebbe la stessa. E pure il lieto fine.

MILLION DAY, COME SI GIOCA: LE GIOCATE

Fantasticare sulla nuova estrazione del Million Day è facile, peraltro è quel che si fa quando arriva a Natale. Questo è il periodo dei bilanci e dei progetti in vista del nuovo anno. La dea bendata però potrebbe venirvi in aiuto con un bel premio. Voi però dovete farvi trovare pronti, questo vuol dire che dovete sapere bene come giocare al MillionDay. Le giocate a disposizione sono diverse. La più semplice è quella singola, con la compilazione della schedina con 5 numeri per 1 euro. C’è anche quella plurima, che permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri al costo di un euro. E poi c’è la cosiddetta giocata sistemistica, per la quale bisogna invece scegliere da 6 a 9 numeri selezionando poi la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. La prima sviluppa tutte le possibili giocate singola, l’altra una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, quindi ha costi inferiori rispetto all’altro tipo di giocata.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 DICEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



