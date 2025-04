Siamo finalmente approdati nel mese di aprile e proprio in questo martedì 1 ad accoglierci ci saranno – per l’ennesima volta quest’anno, precisamente la 181esima – il Million Day e l’Exta MillionDay pronti ad assegnare una ricchissima serie di interessanti premi ai fortunati che riusciranno ad indovinare almeno una parte della doppia serie di numeri vincenti che verranno estratti in giornata: non è forse neppure necessario precisarlo, ma ovviamente anche oggi il Million Day e l’Extra MillionDay ci regaleranno due fantastici concorsi che allo scoccare preciso e puntuale delle ore 13:00 e delle 20:30 ci guideranno alla scoperta di quattro differenti cinquine – ovvero due per ognuno dei giochi – custodi proprio di quei ricchi premi!

Visto che si è chiuso un altro mese per noi è tempo di bilanci e guardando ai 180 concorsi passati del Million Day possiamo certamente dirvi che in totale sono stati vinti fino ad ora 8 premi dal valore di un milione di euro: tra i primi tre mesi dell’anno è stato proprio marzo ad essere più sfortunato con un solo milione vinto il giorno 16; seguito da febbraio che ne ha donati due – il 9 e il 25 – e da un fortunatissimo gennaio nel quale sono concentrati gli alti cinque, vinti tra il 31, il 30, il 28, il 24 e il 12 del mese!

