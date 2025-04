Si sta per chiudere un’altra giornata del Million Day con il sorteggio che – sempre unitamente anche a quello dell’Extra MillionDay – allo scoccare delle ore 20:30 ci permetterà di scoprire gli ultimissimi numeri vincenti di questo martedì 1 aprile 2025 e (speriamo!) di mettere finalmente le mani su qualche interessantissimo bottino o – meglio ancora – su quel premio massimo da un milione di euro: fino a questo momento – fermo restando sorprese che potrebbero emergere in un secondo momento – sono stati in totale otto i giocatori diventati milionari proprio grazie al Million Day; senza ovviamente contare gli altri migliaia di vincitori che si sono aggiudicati uno dei tanti premi ‘secondari’ in palio!

Complessivamente – prima di procedere alla scoperta dei numeri vincenti – vi ricordiamo che nel caso in cui vogliate fare una (sempre consigliata) verifica delle combinazioni che vi riporteremo qua sotto potrete facilmente procedere consultando il sito ufficiale del Million Day che nella sua homepage riporta tutti i risultati degli ultimi concorsi, dando ovviamente priorità all’ultimissimo; il tutto unito al sistemino di verifica automatica della vincita nel quale potete inserire il numero di serie della vostra schedina per sapere subito se – ed eventualmente quanto – avete vinto!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: